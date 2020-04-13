Visa увеличила лимит для бесконтактных транзакций до 1,5 тысячи гривен. Так, новый платежный лимит без ввода ПИН-кода является на 50% выше предыдущего.

Тот составлял 1 тысячу гривен. О новом платежном лимите сообщили в глобальной компании платежных технологий. Об этом информирует пресс-служба компании.

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Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше от предыдущего, который составлял тысячу гривен, что делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Украины

– говорится в сообщении.

Кстати, при бесконтактных оплатах смартфоном и смарт-часами с цифровыми картами Visa ввод ПИН-кода не требуется при транзакциях на любую сумму.

Что изменилось для покупателей?Теперь покупатели смогут оплачивать дорогие покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту.

Что известно о компании Visa