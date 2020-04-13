Visa увеличила лимит для бесконтактных транзакций
Visa увеличила лимит для бесконтактных транзакций до 1,5 тысячи гривен. Так, новый платежный лимит без ввода ПИН-кода является на 50% выше предыдущего.
Тот составлял 1 тысячу гривен. О новом платежном лимите сообщили в глобальной компании платежных технологий. Об этом информирует пресс-служба компании.
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Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше от предыдущего, который составлял тысячу гривен, что делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Украины
– говорится в сообщении.
Кстати, при бесконтактных оплатах смартфоном и смарт-часами с цифровыми картами Visa ввод ПИН-кода не требуется при транзакциях на любую сумму.
Что изменилось для покупателей?Теперь покупатели смогут оплачивать дорогие покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту.
Что известно о компании Visa
- Компания существует с 1958 года. Ежегодный торговый оборот карт Visa составляет 2,5 триллиона долларов США.
- Карты Visa принимаются к оплате в торговых точках более 150 стран мира.
- Организация играет ведущую роль в разработке инновационных платежных продуктов и технологий, которые использует 21 тысяча финансовых организаций-членов платежной системы и держатели их карт.
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