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      Visa увеличила лимит для бесконтактных транзакций

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      Visa увеличила лимит для бесконтактных транзакций / Иллюстративное фото / Visa.com.ua

      Visa увеличила лимит для бесконтактных транзакций до 1,5 тысячи гривен. Так, новый платежный лимит без ввода ПИН-кода является на 50% выше предыдущего.

      Тот составлял 1 тысячу гривен. О новом платежном лимите сообщили в глобальной компании платежных технологий. Об этом информирует пресс-служба компании.

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      Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше от предыдущего, который составлял тысячу гривен, что делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Украины
      – говорится в сообщении.

      Кстати, при бесконтактных оплатах смартфоном и смарт-часами с цифровыми картами Visa ввод ПИН-кода не требуется при транзакциях на любую сумму.

      Что изменилось для покупателей?Теперь покупатели смогут оплачивать дорогие покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту.

      Что известно о компании Visa

      • Компания существует с 1958 года. Ежегодный торговый оборот карт Visa составляет 2,5 триллиона долларов США.
      • Карты Visa принимаются к оплате в торговых точках более 150 стран мира.
      • Организация играет ведущую роль в разработке инновационных платежных продуктов и технологий, которые использует 21 тысяча финансовых организаций-членов платежной системы и держатели их карт.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Финансы Банки
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