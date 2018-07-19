Виселица для взяточников как способ самоубийства: антикоррупционера снова арестовали за взятку

Мэр города Сколе Владимира Москаль так хотел бороться с коррупцией, что предлагал публично судить взяточников на виселице. Но сам попался на взятке в 18 тысяч гривен. В марте 2018 его уже осудили на шесть с половиной лет. Москаль подал апелляцию, и пока ее рассматривали, продолжал выполнять свои обязанности. 18 июля его задержали во второй раз.

Городской голова Владимир Москаль придумал и нарисовал виселицу, которая должна стоять в райцентре Сколе на Львовщине, как символ борьбы с коррупцией. Свести виселицу предложил на центральной площади города вместо безымянного советского памятника.

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Владимира Москаля задержали "на горячем" во время земельных махинаций. Хотя до сих пор мэр спокойно продолжал выполнять свои обязанности и убеждать, что в Сколе нет коррупции. На этот раз преступные действия зафиксированы не с наличными, а при земельных махинациях – переоформление участка с местного предпринимателя на собственную мать.

Задержание Владимира Москаля

Владимиру Москалю снова объявили о подозрении и закрыли в изоляторе временного содержания. Вскоре суд должен избрать для него меру пресечения. Как и в прошлый раз, Москалю инкриминируют ту же статью Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией всего имущества.