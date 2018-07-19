22:01
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, сегодня
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, сегодня
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Виселица для взяточников как способ самоубийства: антикоррупционера снова арестовали за взятку

108 Читати новину українською

Мэр города Сколе Владимира Москаль так хотел бороться с коррупцией, что предлагал публично судить взяточников на виселице. Но сам попался на взятке в 18 тысяч гривен. В марте 2018 его уже осудили на шесть с половиной лет. Москаль подал апелляцию, и пока ее рассматривали, продолжал выполнять свои обязанности. 18 июля его задержали во второй раз.

Городской голова Владимир Москаль придумал и нарисовал виселицу, которая должна стоять в райцентре Сколе на Львовщине, как символ борьбы с коррупцией. Свести виселицу предложил на центральной площади города вместо безымянного советского памятника.

Читайте также: На Львовщине задержали одного из градоначальников: фото

Владимира Москаля задержали "на горячем" во время земельных махинаций. Хотя до сих пор мэр спокойно продолжал выполнять свои обязанности и убеждать, что в Сколе нет коррупции. На этот раз преступные действия зафиксированы не с наличными, а при земельных махинациях – переоформление участка с местного предпринимателя на собственную мать.

Задержание Владимира Москаля

Владимиру Москалю снова объявили о подозрении и закрыли в изоляторе временного содержания. Вскоре суд должен избрать для него меру пресечения. Как и в прошлый раз, Москалю инкриминируют ту же статью Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией всего имущества.

Теги: Новости Украины Коррупция Взятка Новости Львова
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
сегодня, 22:01 В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
Ілля Кенігштейн 3
Главные новости 19 июля:состояние Сенцова ухудшилось, Россия готовит санкции.
сегодня, 21:58 Главные новости 19 июля:состояние Сенцова ухудшилось, Россия готовит санкции.
6
Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
сегодня, 21:01 Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
95
Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
сегодня, 20:01 Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
120
Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
сегодня, 19:02 Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
Тетяна Бучок 201
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 сегодня , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Владелец "Волги", от взрыва которой пострадали дети, рассказал, как граната оказалась в машине
17 июня , 02:20
ФСБ разворачивает на Донбассе деятельность "военных казачьих обществ", – штаб АТО
 24 января , 14:13
Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
 20 июня , 19:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук