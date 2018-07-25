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"Вишенка" новых санкций от США

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Новые санкции от США против РФ
Новые санкции от США против РФ / QHA Агентство Крымские Новости

О готовящемся новом пакете санкций США против России известно стало практически сразу после того, как завершилась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, но подробностями они обрастают лишь со временем.

В частности, два дня назад я писал о трех основных направлениях, в которых работают сенаторы, а именно – банковский сектор, "Северный поток – 2" и доказательство причастности РФ к спонсированию международного терроризма.

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Но, у всей этой законодательной красоты есть своя вишенка.

Так, стало известно, что сенаторы, не взирая на несогласие Минфина США, все же пытаются провести законопроект против госдолга РФ. Речь идет о сенаторах Марко Рубио и Крисе Ван Холлене, которые предложили пакет санкций, ограничивающий вложения в долговые бумаги.

Напомню, что именно благодаря продажам ценных бумаг – облигаций федерального займа – Россия на сегодняшний день имеет постоянный приток иностранной валюты в свою экономику. Наложение санкций на госдолг РФ не только поставит крест на подобного рода продажах, но и вызовет волну слива ОФЗ имеющихся на руках иностранных резидентов, что спровоцирует инфляционный взрыв.

Однако, как я упоминал выше, Минфин США выступает против именно такого формата санкций. Получится ли у сенаторов на этот раз провести данный законопроект? Будем надеяться, что – да. И если все предложения будут одобрены в ходе обсуждения в Сенате и Конгрессе, то нынешние санкции могут стать самыми убойными за последние 4 года.

В общем, нормально в Хельсинки поговорили!

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости США Новости политики Новости России Санкции Публикации
Источник: Злой Одессит
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