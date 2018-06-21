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Варенье из вишни: польза и вред

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Варенье из вишни: польза и вред
Варенье из вишни: польза и вред / ivona.bigmir.net

Варенье из вишни является одним из самых популярных и любимых. Поэтому нужно знать, какие полезные и вредные свойства имеет такой продукт.

Варенье из вишни считается наиболее низкокалорийным.

Полезные свойства

Ягоды вишни насыщают кровь железом, медью и кобальтом. Вещества, содержащиеся в вишне, способствуют снижению уровня сахара в крови.

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Созревшие ягоды являются хорошим источником витамина В9, фолиевой кислоты, необходимой для иммунной и кровеносной систем. Вишня также обогащена витаминами С и РР, и А, и В1, и В2. В ней содержится калий натрий, кальций, железо, йод, фосфор, магний.

Ученые неоднократно доказывали, что вишню полезно употреблять для мышц, кожи и сосудов.

Користь та шкода вишневого варення
Польза и вред вишневого варенья

Вишневое варенье содержит железо, которое является строительным материалом для красных кровяных телец. Такой продукт рекомендуют при низком гемоглобине для профилактики анемии и малокровия.

Антоцианы, из-за чего цвет вишни становится красным, являются антиоксидантами. Они выводят плохой холестерин, облегчает состояние при подагре или нападении артрита, снизит вероятность развития этих заболеваний. Особенно полезным вишневое варенье будет в зимний период, поскольку в его составе содержится витамин С. Такой витамин активизирует защитные функции иммунитета, и противостоит вирусным атакам.

Вред от варенья из вишни

Варенье с косточками, которое хранилось более года, начинает выделять синильную кислоту. Такое вещество способно отравлять организм человека, ухудшать работу внутренних органов и может вызвать серьезные нарушения.

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Противопоказано употреблять вишневое варенье детям до одного года, поскольку вишня является мощным аллергеном. На 50% варенье состоит из сахара, поэтому этот продукт провоцирует появление кариеса. Варенье из вишни нельзя употреблять людям, страдающим диабетом.

Употребление вишни может принести вред при заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно при язве желудка, повышенной кислотности и заболеваний легких.

Користь та шкода вишневого варення
Польза и вред вишневого варенья

Не стоит увлекаться этим продуктом при ожирении и людям, которые ставят своей целью избавиться от лишнего веса. На 100 граммов варенья содержит 300 ккалорий.

К слову, для того, чтобы поддерживать сосуды в здоровом состоянии, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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