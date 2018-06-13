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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Вишня или черешня: диетолог рассказала, какой из плодов полезнее

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Вишня или черешня что полезней
Вишня или черешня что полезней / unsplash.com

Вишня и черешня являются растениями одного вида, и их плоды, хотя и имеют много общего, но и имеют немало разного. Диетолог объяснила, в чем отличие и какой плод является более полезным для здоровья.

Об этом Светлана Фус написала на своей странице в Facebook.

"Обе ягоды отличаются количественным составом ценных нутриентов. Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара вдвое меньше, чем у черешни. И вишня, и черешня – низкокалорийные продукты. В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность – 50 - 62 ккал", – отметила диетолог.

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Что интересно, вишня является чемпионом по низкому показателю гликемического индекса среди фруктов и равна значению 22, у черешни – 25. Также плоды вишни содержат гормон мелатонин, который нормализует работу эндокринной системы, поддерживает холестерин в пределах нормы, имеет антидепрессивное действие и улучшает сон.

100 грамм черешен содержит 10% от суточной нормы железа, поэтому ее следует кушать людям с железодефицитной анемией и тем, кто страдает дерматологическими заболеваниями.

Не стоит много есть этих плодов людям, которые имеют склонность к диареи, повышенного газообразования в кишечнике, склонным к полноте и больным сахарным диабетом, ведь черешни имеют повышенное содержание глюкозы и фруктозы.

Полезные свойства вишен и черешен:
- положительно влияют на работу сердца и состояние сосудов;
- снижают риск образования тромбов;
- положительно влияют на уровень кровяного давления;
- помогают в работе нервной системе;
- помогают держать в норме уровень холестерина;
- служат профилактикой простудных заболеваний;
- улучшают пищеварение, перистальтику кишечника, помогают при запорах;
- положительно влияют на состояние волос и ногтей.

Кому нельзя кушать вишни и черешни

Диетолог не рекомендует есть плоды при аллергической реакции, людям с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта в период обострения, при язве или гастрите с повышенной кислотностью.

Также из-за высокого содержания органических кислот, употребление вишни может стать причиной повреждения зубной эмали, поэтому после еды лучше прополоскать рот.

Рекомендуемая норма фруктов – 300 граммов на день, поэтому частью могут быть эти ягоды.

Что такое гликемический индекс?
Это показатель, который отражает, с какой скоростью тот или иной продукт расщепляется в организме и преобразуется в глюкозу — главный источник энергии.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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