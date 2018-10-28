Образование в "ЛНР": как правильно купить должность или диплом

Есть такая частушка: если б я имел коня, это был бы номер, если б конь имел меня, я б, наверно, помер. И эти пошлые строчки очень точно описывают происходящее сейчас в системе образования "ЛНР".

Возьмем один крупный вуз в Луганске. За четыре года после лета 2014 года ректоры в нем сменились четыре раза. Первым был "народный" ректор, будто бы выбранный на эту должность то ли народом, то ли он сам был выходцем из народа. Ему на тот момент было около 40 лет. Понятно, что ни возраст, ни стаж, ни регалии не соответствовали высокому креслу ректора крупного вуза.

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Но и наследие, которое он получил – вуз без света и воды, сотрудники без зарплат – был тем еще завидным местом работы. Через время всем в "министерстве образования" внезапно открылось, что такого ректора быть не может – выборов-то не было, а как появился этот самовыдвиженец, загадка. Назначили нового ректора, более подходящего по этим видимым признакам возраста, стажа и ученых степеней, стали готовить выборы, принимать заявки кандидатов для проформы.

В общем, попыталась провести процедуру выборов по протоколу, но "народный" ректор уходить не собирался, а вуз все-таки не рынок, чтобы силой и криком решать, чье это кресло, и два ректора так и работали через коридор – один "народный", а второй назначенный, вроде, как по закону. Потом все как-то утряслось. Но вместе с новым ректором пришла новая команда деканов, проректоров и новых назначенцев. То есть каждый новый ректор приводил своих людей, что и понятно.

А потом открылось другое, по уставу не мог этот ректор быть на ректорской должности – не подходил по возрасту. И нужно было или переписывать устав, или менять правила, или менять человека на должности. И его временно подвинули (вместе во всей руководящей верхушкой). На смену этому ректору пришла женщина.

Все знали, что она давно хотела руководить. Знали, что ей уже давно было тесно в кресле декана и завкафедры. И знали, что кресло ректора она просто купила, заплатив Плотницкому. Да, смогла договориться, это все знали. В первый же день работы она уволила всех, кого привел ее предшественник.

Весь коллектив наблюдал за перестановками по-разному – кто-то недоумевал, кто-то смеялся. Да, до войны все было иначе. Должности передавали по наследству. В креслах завкафедрами умирали от старости, но никак не уходили вот так вот в один день от смены власти. Была раньше семейственность, как в крепкой мафиозной структуре. Все знали, что раньше отцы держали должности для детей и внуков, в одном коллективе работали семьями, была протекция, невидимые родственные связи.

Чужаков не любили, а о сотрудниках всегда говорили, чей он брат-сын или зять. А тут все с ног на голову – преподавателей не хватает, люди не хотят работать, крыши текут, в аудиториях холодно, зарплаты маленькие.

А потом Плотницкий бежал. Еще вчера заверял всех, что он есть, работает, что все под контролем, а потом его видели уже с костюмом в чехле и без настроения в аэропорту Ростова, и ту женщину-ректора сразу же сняли. Она-то договаривалась с Плотницким. И предыдущий ректор, под которого быстро поменяли устав, изменив в нем возраст, вернулся снова. Со своей командой опять.

А со стороны, знаете, как это выглядит? Меняется ректор, и с утра к нему вереницей тянутся обиженные и страждущие – мне бы вернуть кафедру, мне бы факультет... Те, кого ущемил прежний руководитель. Те, кто поменьше должностью, смеются – странное время, как в картах все меняется с каждой раздачи. Тем же, кто с амбициями, не до шуток.

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Для них же это звездный час был – доказать кому-то что, реализовать потенциал. Они же все происходящее воспринимали взаправду, верили всему. И кто-то уходил в тень, кто-то начинал вынашивать план возвращения, а вернувшись, снимал тех, кто его не поддержал в прошлом круге. В общем, страсти нешуточные.

На одном из факультетов за эти же четыре года декан меняется уже пятый раз. Пятый и третий – тот же человек. Первый пошел тогда на повышение, но его быстро сняли, второй не смог сам и ушел в другой вуз, третьего снял новый ректор, четвертого подвинул пятый. В жизни эти перестановки вызывают смех. Конечно, все привычно уже говорят: "Поздравляем!", но все равно хмыкают.

Еще штрих – вакансии. Раньше-то без взятки в вуз было не попасть работать. Искали оказии, выходили на влиятельных людей, несли конверты-пакеты, чтобы попасть в плотную среду. Не верили, что кого-то могли взять без родственников или денег на такую работу. Начинали с лаборантов, чтобы вырасти когда-то в должности. А сейчас берут буквально всех. Зарплата стала не конкурентной на рынке. Не хочет молодежь за 5300 рублей на руки на ставку ассистента работать. И вуз это тоже понимает. Нет кадров – или старые, кого уже пора в тираж отправлять, или неостепененные, без званий и регалий.

Те, кто успел до войны защититься, на вес золота. Но и тех под завязку нагрузили – читают по 15 дисциплин. Студенты же видят все это, понимают, что "давеча не то, что ноныча". И "хиляют" по-черному. Всем ведь понятно, что не студент сейчас держится за учебу, а вуз за него. И вроде должны бы отчислить, но делают это неохотно и если совсем уж откровенное хамство. Если же студент шевелится, изъявляет желание учиться, хотя бы на словах, его держат.

И еще если студент имеет вескую причину отсутствовать – в окопах где-то на страже державы, на рынках Москвы или в ресторанах Крыма, все сложится и без него. Главное, чтобы он платил нужному человеку и давал о себе знать иногда. А так – диплом под ключ, пожалуйста. На словах, конечно, с коррупцией идет борьба.

Напишут студенты на какого-то зарвавшегося молодого преподавателя "телегу" (а сейчас все знают, как писать и куда), его показательно задержат, с мешком на голове и под руки по коридорам выведут, уволят, чтобы другим не в пример, осудят, если докажут, а остальные на ус мотают – главное, чтобы всех все устраивало: студентов суммы, а коллегам чтобы не давать повода для зависти. И снова по кругу. Кто-то учит, кто-то стремится вверх по карьерной лестнице, кто-то коллекционирует дипломы – почему и нет, если все так доступно сейчас.

Знакомый преподаватель звукорежиссуры говорит:

Кого учить сейчас? Пришли деды, ресторанные певцы, кому диплом сто лет не нужен, и учиться им не нужно, а поступили так, от того что в юности не выучились, чтобы гештальт завершить, а свой диплом о высшем образовании в стенку за стекло поставить.

В знакомой семье вздыхали летом: дочь поступит на выбранную специальность, без вопросов, даже со своим средним аттестатом. Но где интрига, волнение, конкурс? Родителям заведомо понятно, что поступление вопрос решенный, а для дочери, конечно, поддерживают интригу, волнуются, нагнетают красок, чтобы она верила, что все всерьез, как у них когда-то.

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