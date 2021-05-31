Історія набула неабиякого резонансу, адже це перший випадок в історії, коли ударний квадрокоптер вбив людину без команди.
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Деталі трагедії
Інцидент трапився під час збройного конфлікту між регулярними підрозділами Лівії й військовим угрупованням, яке очолює Халіфа Хафтар. За даними журналістів, дрон без наказу націлився на одного з солдатів Хафтара, коли він намагався відступити.
Відзначається, що Kargu-2 працював в "високоефективному" автономному режимі, який не вимагав втручання людини.
Реакція правозахисників
Організація Human Rights Watch після вбивства людини закликала затвердити заборону на розробку, виробництво і використання повністю автономної зброї, що, на думку правозахисників, "покладе край роботам-вбивцям".
Що відомо про бойові дрони Kargu
- Kargu – турецький безпілотний літальний апарат, розроблений турецькою оборонною компанією STM. У 2019 році фірма STM почала випуск вдосконалені дрони Kargu-2.
- Управління здійснюється оператором із землі. Людина може направляти дрон на будь-які об'єкти, зокрема й рухомі.
- У разі, якщо дрон не знищив ціль, то він може повернутися до оператора для подальшого використання.