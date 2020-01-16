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      Бывший народный депутат, сооснователь движений Центр UA, Чесно, РПР

      Вистріл в холосту: що довів злив аудіозапису з наради Гончарука

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      Олексій Гончарук / Урядовий портал

      Україна сьогодні може бути прикладом демократії та належного врядування навіть для багатьох західних країн, які ми так звикли ставити собі в приклад.

      Учора політикум США вчергове струсануло опублікованою інформацією, яка показує, що бізнесмен, пов'язаний з адвокатом американського президента, стояв за наружкою за американським послом Машою Йованович в Україні.

      Радимо ознайомитись: Гончарук уперше відреагував на резонансні зливи розмов за його участю

      Нещодавно Австрію струсануло відео-компроматом, у якому керівник "Партії свободи" та друга людина в країні після глави уряду у розслабленій атмосфері веде переговори з нібито із заможною росіянкою про російську фінансову та медійну підтримку в обмін на державні контракти та політичний вплив.

      Два роки тому Парламентську Асамблею струсануло від компромату на її президента Педро Аграмунта, який російським військовим літаком літав у Сирію якраз напередодні хімічної атаки росіян на цивільне населення, відео страждань людей після якої змусили навіть Трампа запустити кілька ракет по Сирії.

      Ще два роки тому добряче трусило Францію, коли затримали колишнього президента Ніколя Саркозі за нібито незаконне фінансування його передвиборчої кампанії у 2007 році лівійським авторитарним лідером Муаммаром Каддафі.

      Ще, напевно, згадаю скандал півторарічної давнини з компроматом в Італії на близького помічника віце-прем'єра щодо переговорів у Москві про фінансування партії "Ліга" у сумі 65 млн євро в обмін на сприяння продажу російської нафти італійській компанії Eni, яка до речі, бере участь в побудові "Північного потоку-2".

      Це я до чого. Олексій Гончарук не "мутив" свій інтерес в газових контрактах з Росією, чим грішили уряди останні двадцять років. Не продавав надра окремим обраним фірмам, які будуть ділитися прибутком, за чим ми спостерігали в попередньому уряді (я про Юзівку). Не закладав свій інтерес в оборонних замовленнях, на чому спалився попередній президент. Не домовлявся про мочілово окремих критиків уряду чи представників опозиції.

      У світовому рейтингу компроматів на державних лідерів – компромат, злитий на прем'єра Гончарука, доводить лише одне – Україна сьогодні може бути прикладом демократії та належного врядування навіть для багатьох західних країн, які ми так звикли ставити собі в приклад. Якщо це все, що змогли накопати на уряд, то це надихає.

      І останнє – про замовників. Зрозуміло, що розрахунок на підрив відносин з МВФ. І зрозуміло, хто за цим стоїть. Але соррі, хлопці, вистріл в холосту.

      Читайте також: Дубінський відповів, чи він злив запис прослушки Гончарука у соцмережі

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      Автор: Светлана Залищук
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Новости политики Прослушка Гончарука Публикации МВФ
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