Вита Семеренко финишировала 6-й в первой гонке года, победу одержала итальянка Виттоцци

В немецком Оберхофе возобновился биатлонный сезон. Спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира по биатлону уверенно выиграла итальянка Лиза Виттоцци.

Лиза отстрелялась на ноль и показала отличную скорость. Второй финишировала француженка Анаис Шевалье, которая также отстрелялась на ноль, но проиграла итальянке всего 5 секунд. Третье место у шведки Ханны Эберг. Она с чистой стрельбой проиграла Виттоцци 15 секунд.

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Лучшей из украинок оказалась Вита Семеренко. Украинка уверенно преодолела огневые рубежи и прошла спринт 23:03.7 – шестой результат и цветочная церемония для Виты. Анастасия Меркушина хоть и отстрелялась на ноль, но из-за плохой скорости не смогла претендовать на высокие места – 35-я.

Валентина Семеренко с тремя штрафными кругами заняла 65 место, а Юлия Джима с двумя промахами на стойке сумела финишировать только 68-й. Худшей из украинок оказалась Юлия Журавок, которая заменила Елену Пидгрушную. Юлия финишировала на 86 месте.

Таким образом в гонке преследования с украинских биатлонисток примут участие Вита Семеренко и Анастасия Меркушина.

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