18:05
10 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шокирующие секреты Путина. День победы весь год
      Вєсті Кремля
      21:21, 9 января
      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
      Вєсті.UA
      21:04, 9 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Вита Семеренко финишировала 6-й в первой гонке года, победу одержала итальянка Виттоцци

      42 Читати новину українською
      Результаты спринтерской гонки в Оберхофе
      Результаты спринтерской гонки в Оберхофе / 24smi.org

      В немецком Оберхофе возобновился биатлонный сезон. Спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира по биатлону уверенно выиграла итальянка Лиза Виттоцци.

      Лиза отстрелялась на ноль и показала отличную скорость. Второй финишировала француженка Анаис Шевалье, которая также отстрелялась на ноль, но проиграла итальянке всего 5 секунд. Третье место у шведки Ханны Эберг. Она с чистой стрельбой проиграла Виттоцци 15 секунд.

      Читайте также: Назван состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе

      Лучшей из украинок оказалась Вита Семеренко. Украинка уверенно преодолела огневые рубежи и прошла спринт 23:03.7 – шестой результат и цветочная церемония для Виты. Анастасия Меркушина хоть и отстрелялась на ноль, но из-за плохой скорости не смогла претендовать на высокие места – 35-я.

      Валентина Семеренко с тремя штрафными кругами заняла 65 место, а Юлия Джима с двумя промахами на стойке сумела финишировать только 68-й. Худшей из украинок оказалась Юлия Журавок, которая заменила Елену Пидгрушную. Юлия финишировала на 86 месте.

      Таким образом в гонке преследования с украинских биатлонисток примут участие Вита Семеренко и Анастасия Меркушина.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Новости биатлона Юлия Журавок Анастасия Меркушина Вита Семеренко Валентина Семеренко Юлия Джыма
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как спасти жизнь человека до приезда скорой
      сегодня , 18:01 Как спасти жизнь человека до приезда скорой
      Ірина Поліщук 2
      В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      сегодня , 17:30 В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      Павло Казарін 74
      6 текстов щедривок для детей и взрослых на украинском языке
      сегодня , 17:02 6 текстов щедривок для детей и взрослых на украинском языке
      43011
      Объем золотовалютных резервов Украины заметно изменился
      сегодня , 17:01 Объем золотовалютных резервов Украины заметно изменился
      Злой Одессит 1512
      Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
      сегодня , 16:02 Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
      Олександр Бевза 343
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM
       3 августа 2012 , 20:01
      Украина настроена принять этап Чемпионата Мира по классическому ралли
       1 мая 2013 , 12:49 1
      Моуринью переманивает хавбека "Реала"
       14 февраля 2014 , 12:12
      "Наполи" по игре разбил "Рому". ВИДЕО
       1 ноября 2014 , 18:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук