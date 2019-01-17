Вита Семеренко только 29-я в спринте в Рупольдинге, победила Кузьмина

Украинские биатлонисты очень неудачно провели спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Лучшей из украинок оказалась Вита Семеренко, которая финишировала только на 29 месте.

Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. Она очень быстро и точно отработала на двух огневых рубежах. Также Кузьмина была сильная ходом, что обеспечило ей успех.

Читайте также: Россиянину Логинову нечего делать на Кубке мира, – шведский биатлонист

Второе время в спринте показала итальянка Лиза Виттоцци. Отстрелявшись на ноль, Виттоцци проиграла Кузьминой только 11,5 секунд. Третье место у шведки Ханны Эберг. Она проиграла Кузьминой почти тридцать секунд.

No beating Anastasiya Kuzmina today! The Slovak cleans all 10 targets to take the #RUH19 sprint ahead of @lisa_vittozzi and @hannaaaoberg



You can rewatch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/IuVlO6Bgqw — IBU World Cup (@IBU_WC) 17 января 2019 г.

Неудачно гонку провели представительницы Украины. Лучшей из наших спортсменок оказалась Вита Семеренко. Пробежав один круг штрафа, она преодолела спринт за 20 минут 52 секунды – 29 место. Валентина Семеренко с двумя кругами штрафа оказалась аж на 59 позиции.

Анастасия Меркушина с двумя промахами финишировала 67-й. Также дважды в стрельбе ошиблась Юлия Джима – 73 место. Наихудшей из украинок была Елена Пидгрушная. Во время двух огневых рубежей она допустила аж 3 промаха и заняла 97 место.

Напомним, что этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге начался мужским спринтом. Победу одержал Йоханнес Бё.