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      Вита Семеренко только 29-я в спринте в Рупольдинге, победила Кузьмина

      7 Читати новину українською
      Результаты спринтерской гонки в Рупольдинге
      Результаты спринтерской гонки в Рупольдинге / twitter.com

      Украинские биатлонисты очень неудачно провели спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Лучшей из украинок оказалась Вита Семеренко, которая финишировала только на 29 месте.

      Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. Она очень быстро и точно отработала на двух огневых рубежах. Также Кузьмина была сильная ходом, что обеспечило ей успех.

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      Второе время в спринте показала итальянка Лиза Виттоцци. Отстрелявшись на ноль, Виттоцци проиграла Кузьминой только 11,5 секунд. Третье место у шведки Ханны Эберг. Она проиграла Кузьминой почти тридцать секунд.

       

       

      Неудачно гонку провели представительницы Украины. Лучшей из наших спортсменок оказалась Вита Семеренко. Пробежав один круг штрафа, она преодолела спринт за 20 минут 52 секунды – 29 место. Валентина Семеренко с двумя кругами штрафа оказалась аж на 59 позиции.

      Анастасия Меркушина с двумя промахами финишировала 67-й. Также дважды в стрельбе ошиблась Юлия Джима – 73 место. Наихудшей из украинок была Елена Пидгрушная. Во время двух огневых рубежей она допустила аж 3 промаха и заняла 97 место.

      Напомним, что этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге начался мужским спринтом. Победу одержал Йоханнес Бё.

      Теги: Новости биатлона Спорт Анастасия Меркушина Юлия Джыма Елена Пидгрушна Вита Семеренко Валентина Семеренко
      Источник: 24 Канал
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