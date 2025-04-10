Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий Андрея Жолоба.
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В ТРЦ Львова стрелял Виталий Коваленко
Андрей Жолоб рассказал, что имя стрелка – Виталий Коваленко.
Утверждается, что у мужчины был небоевой пистолет.
Этот человек с пистолетом (к счастью не боевым), Виталий Коваленко, таки не является определяющим представителем участников боевых действий, хотя определенные признаки (такие как удостоверение УБД) в свое время он таки получил,
– написал Жолоб.
К счастью, в результате инцидента в ТРЦ никто не пострадал. Детали этого инцидента устанавливаются.
Что известно о Виталии Коваленко
Издание ZAXID.NET пишет, что Коваленко с 2003 по 2009 год сидел в Лычаковской исправительной колонии, в частности, за кражу автомобиля, мошенничество с документами и вымогательство. Хотя сам мужчина свою судимость не признавал.
В 2016 году Коваленко задержала СБУ с поддельным удостоверением полковника разведки. По данным дела он выманил сотни тысяч гривен у бизнесменов и чиновников якобы на помощь армии. Правда, достаточно доказательств тогда не нашли, и его пришлось отпустить.
В 2019 году руководитель Центра помощи участникам АТО Светлана Ткачук рассказала, что Коваленко не единственный в городе, кто подал в центр фальшивые документы и пытался получить 100 тысяч гривен помощи.
А в 2020 году издание писало, что мужчина годами носил военную форму, называл себя полковником и собирал себе пожертвования в Полтаве, Запорожье, Харькове. Мужчина уверял, что участвовал в ожесточенных боях, но этому подтверждений до сих пор нет. Всюду он приносил только копии, а не оригиналы.
"Из настоящих документов мужчина имел только справку многодетного отца и документ об инвалидности I группы. Статуса УБД он не имел... Коваленко даже собирал помощь якобы на фронт от имени командира вымышленного батальона "Никто кроме нас"", – отмечает издание.
При этом Коваленко таки ездил в зону АТО, жил у фронта некоторое время, публиковал соответствующие кадры.
Также служил в 24 бригаде имени Короля Даниила, но слишком короткий срок – только с 23 июня по 14 июля 2017 года. Поэтому УБД он там не получал.
А 11 сентября 2017 года его зачислили в 131 разведывательный батальон. Там он тоже долго не задержался – через полтора месяца его уволили из-за служебного несоответствия.
В феврале 2020 года Коваленко таки получил настоящее удостоверение УБД. Но в следующем месяце ему вручили подозрение в подделке документов, а впоследствии выписали 850 гривен штрафа за использование заведомо поддельного документа.