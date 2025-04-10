"Ветеран", боевой опыт которого никто не может подтвердить: что известно о стрелке в ТРЦ Львова

Вечером 9 апреля во львовском ТРЦ "Форум" мужчина на кресле колесном выстрелил из пистолета в пол. Утверждается, что он якобы местный аферист и сидел за кражу, мошенничество с документами и вымогательство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий Андрея Жолоба.

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В ТРЦ Львова стрелял Виталий Коваленко

Андрей Жолоб рассказал, что имя стрелка – Виталий Коваленко.

Утверждается, что у мужчины был небоевой пистолет.

Этот человек с пистолетом (к счастью не боевым), Виталий Коваленко, таки не является определяющим представителем участников боевых действий, хотя определенные признаки (такие как удостоверение УБД) в свое время он таки получил,

– написал Жолоб.

К счастью, в результате инцидента в ТРЦ никто не пострадал. Детали этого инцидента устанавливаются.

Что известно о Виталии Коваленко