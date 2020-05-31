Сегодня, ко Дню города, проходит онлайн-презентация "Новой стратегии Киева". Как заявил глава столичной ячейки "Батькивщины" Виталий Нестор, стратегия была разработана политической командой партии вместе с лучшими экспертами в области развития городов.

Виталий Нестор пригласил всех заинтересованных к обсуждению и совместной работе над стратегией, которая доступна на сайте kyiv2040.com.

Это не просто новая стратегия для Киева. Это новая философия управления городом,

– отметил потенциальный кандидат в мэры от ВО "Батькивщина".

Просмотреть презентацию "Новой стратегии Киева можно онлайн.