Виталий Кличко отреагировал на ДТП с пьяным чиновником в Киеве
Кличко прокомментировал инцидент и поручил подготовить документы, необходимые для увольнения заместителя председателя Голосеевской РГА Юрия Ткаченко, который совершил ДТП на Южном мосту в Киеве, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии.
24 канал сообщал, что чиновник управляя БМВ протаранил другой автомобиль в момент когда сотрудница патрульной полиции проводила оформления другой аварии. Патрульную зажало между двумя автомобилями в результате чего она получила травму ноги.
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Виталий Кличко заявил, что инцидент для него очень неприятный и он уже подготовил соответствующие документы для увольнения виновника.
Я убежден, что такие чиновники, как Ткаченко, не должны работать на государственной службе. Человек, который садится нетрезвым за руль, – уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей,
– написал Кличко.
Мэр столицы добавил, что не видит оснований работать с людьми, которые "нагло нарушают правила поведения в обществе. И они должны нести по закону ответственность за свои действия".