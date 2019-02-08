Виталий Кличко отреагировал на ДТП с пьяным чиновником в Киеве

Кличко прокомментировал инцидент и поручил подготовить документы, необходимые для увольнения заместителя председателя Голосеевской РГА Юрия Ткаченко, который совершил ДТП на Южном мосту в Киеве, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии.

24 канал сообщал, что чиновник управляя БМВ протаранил другой автомобиль в момент когда сотрудница патрульной полиции проводила оформления другой аварии. Патрульную зажало между двумя автомобилями в результате чего она получила травму ноги.

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Виталий Кличко заявил, что инцидент для него очень неприятный и он уже подготовил соответствующие документы для увольнения виновника.

Я убежден, что такие чиновники, как Ткаченко, не должны работать на государственной службе. Человек, который садится нетрезвым за руль, – уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей,

– написал Кличко.

Мэр столицы добавил, что не видит оснований работать с людьми, которые "нагло нарушают правила поведения в обществе. И они должны нести по закону ответственность за свои действия".