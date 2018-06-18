Виталий Кличко вошел в 5-ку самых влиятельных политиков-спортсменов в мире

Пятое место в рейтинге самых успешных политиков в мире, которые ранее были спортсменами досталось мэру Киева. Список, в который вошли десять человек, был опубликован британским изданием The Independent.

Об этом сообщается на independent.co.uk.

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Первое место в списке занимает экс-лидер британских демократов, рекордсмен Великобритании в беге на 100 метров Мензис Кэмпбелл.



Вторая позиция досталась парламентскому депутату от Уоксхолла, чемпионке Северной Ирландии по прыжкам в высоту Кейт Хой.



На третьей позиции – премьер-министр Великобритании с 1963 по 1964 год, профессиональный игрок в крикет среди спортсменов-политиков – Алекс Дуглас-Хьюм.



Четвертая строчка рейтинга досталась лидеру третьей по величине партии в национальном собрании Пакистана, капитану сборной страны по крикету Имранову Хану.



Пятое место принадлежит бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе, нынешнему мэру Киева Виталию Кличко.