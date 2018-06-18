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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Виталий Кличко вошел в 5-ку самых влиятельных политиков-спортсменов в мире

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Виталий Кличко
Виталий Кличко / https://bigkiev.com.ua/content/vitaliy-klichko-voshel-v-reyting-samyh-vliyatelnyh-politikov-sportsmenov-v-mire

Пятое место в рейтинге самых успешных политиков в мире, которые ранее были спортсменами досталось мэру Киева. Список, в который вошли десять человек, был опубликован британским изданием The Independent.

Об этом сообщается на independent.co.uk.

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Первое место в списке занимает экс-лидер британских демократов, рекордсмен Великобритании в беге на 100 метров Мензис Кэмпбелл.

Вторая позиция досталась парламентскому депутату от Уоксхолла, чемпионке Северной Ирландии по прыжкам в высоту Кейт Хой.

На третьей позиции – премьер-министр Великобритании с 1963 по 1964 год, профессиональный игрок в крикет среди спортсменов-политиков – Алекс Дуглас-Хьюм.

Четвертая строчка рейтинга досталась лидеру третьей по величине партии в национальном собрании Пакистана, капитану сборной страны по крикету Имранову Хану.

Пятое место принадлежит бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе, нынешнему мэру Киева Виталию Кличко.

Теги: Новости спорта Бокс Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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