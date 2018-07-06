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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Виталий Кличко возвращается на ринг специально для одного боя

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Бой Кличко – Льюис 2003 года. Теперь своеобразный реванш
Бой Кличко – Льюис 2003 года. Теперь своеобразный реванш

Мэр Киева Виталий Кличко снова проведет бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Ленноксом Льюисом.

Поединок легендарных боксеров состоится в Киеве во время 56-го конгресса WBC, сообщает Братство Кличко. Формат боя пока не афишируется, но известно, что он будет иметь выставочный статус в рамках благотворительного аукциона.

Это будет второй матч Леннокса Льюиса и Виталия Кличко. Первый состоялся 21 июня 2003 года. Тот драматический поединок, позже признанный "боем десятилетия в супертяжелом весе", остановил врач из-за рассечения в украинца. Поэтому Леннокса признали победителем, хотя тогда Виталий вел в счете 58:56.

Льюис после боя пообещал матч-реванш, но не сдержал слова, потому что через четыре месяца объявил о завершении профессиональной карьеры. Теперь, 15 лет спустя, британец может выполнить обещание.

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Конгресс WBC (нынешний – 56-й по счету) впервые в истории состоится в Киеве. В нем примут участие около 700 участников из 160 стран мира. Среди них будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, на конгресс также приглашены Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, уже подтвердили свое участие Риддик Боу и Хулио Сезар Чавес. Инициатором проведения конгресса в Киеве выступил Виталий Кличко.

Теги: Виталий Кличко Бокс Новости спорта
Источник: 24 Канал
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