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Виталий Козловский без трусов повисел на турнике 18+

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Виталий Козловский
Виталий Козловский / Instagram / @vkozlovskiy

Украинский исполнитель Виталий Козловский опубликовал новое горячее фото, на котором полностью голый висит на турнике. Новый кадр даже прокомментировала бывшая невеста певца Рамина Эсхакзай.

Горячее фото топлес Виталий опубликовал в своем Instagram день назад. На фоне степных видов певец решил похвастаться спортивным телом и рельефными формами, повисев на турнике. Голый он или нет, но интимную зону он прикрыл рисунком сердца.

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"Я жестко повис на Любви! А вы на чем висите?", – подписал фото Козловский, заинтриговав пользователей хэштегом о том, что, возможно, он голый и попросил "прощения" у матери, что он эксгибиционист.

Виталий Козловский опубликовал эротическое фото

На откровенное фото смешно отреагировал украинский телеведущий Анатолий Анатолич.

От комментариев не удержалась и его экс-невеста и любимая звезда Playboy Рамина Эсхакзай: "А это в честь чего фото? У меня вроде обнаженности не было". Звезда намекнула на ситуацию многомесячной давности, когда они после расставания публиковали иронические фото в сети в адрес друг другу. На это у Виталия нашелся свой ответ: "Это уже другая история. Расскажу как-то в новом сезоне "Ходят слухи".

Напомним, что через 9 месяцев после внезапного расставания Рамин и Виталия экс-пара снова встретилась на телевизионной программе "Ходят слухи", ведущей которой стала сама модель Эсхакзай.

Теги: LifeStyle Эротика Музыка Виталий Козловский
Источник: 24 Канал
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