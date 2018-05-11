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Виталий Козловский подтвердил выступление в Москве 9 мая: "Это не измена"

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Виталий Козловский
Виталий Козловский / Фото з соцcетей

Певец Виталий Козловский подтвердил, что 9 мая выступал в Москве и заявил, что не боится травли.

Об этом Виталий Козловский написал в Facebook.

Также певец напомнил, что за последние 4 года ни разу не выступал в России и считал это недопустимым по понятным на то причинам.

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Но когда от украинцы, которые живут в России, сделали приглашение выступить на концерте по случаю Дня Победы – после длительных сомнений согласился. Я почтил ветеранов там, где меня хотели услышать и по другому поводу этого выступления я бы себе не позволил, 
– заверил Козловский.

Также певец отметил, что между Украиной и Россией сейчас происходит противостояние политиков, которое не может "нивелировать историю и подвиг тех, кто победил в 1945-м".

"Не может препятствовать пониманию людей адекватных и думающих. Поэтому я не отказался от этого выступления. И когда во время концерта получил записку "Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!" – понял, что сделал все правильно", – сказал Козловский.

Также он заявил, что принципиальным условием его выступления в Москве было объявление того, что он является заслуженным артистом Украины. Таким образом он хотел получить возможность общаться со сцены именно как украинский артист и продвигать "украинскую идею и нашу правду простым людям".

И пусть со мной кто-то не согласится, но считаю, что донести правду о своей страны и своего народа таким образом, сказать открыто на площади перед людьми – это не измена. Измена – подвергаться истерикам, "бить" друг друга, травить и уютно себя чувствовать в атмосфере ненависти и поиска среди своих тех, кого можно обвинить во всех грехах, 
– добавил он.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Москва 9 мая Российские гастролеры
Источник: 24 Канал
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