Виталий Козловский показал себя в трусах и сравнил с Рианной: фото

Популярный украинский певец Виталий Козловский, который недавно ошеломил поклонников абсолютно голым фото, снова выложил смелый кадр.

Соответствующие фото Виталий опубликовал в своем Instagram.

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На снимке Козловский позирует в белых трусах, рыбацких сапогах и тренче. При этом певец разместил руку на интимном месте. Артист предположил, что его образ похож на сценический наряд певицы Рианны.

"Голосуем! Ботфорты Рианны или рыбацкие сапоги дяди Васи, одолженные для съемок нового клипа?" – подписал он фото.

Допис, поширений ️Vitaliy Kozlovskiy️ (@vkozlovskiy) 8 Сер 2018 р. о 11:28 PDT