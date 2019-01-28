23:22
28 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, сегодня
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Виталия Кличко госпитализировали в Австрии

      464 Читати новину українською
      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / Getty Images

      Мэр Киева Виталий Кличко сейчас находится в клинике австрийского города Санкт-Иоганн-ин-Тироль. Сюда его доставили из Давоса в Швейцарии, где проходил Всемирный экономический форум.

      Как рассказала пресс-секретарь киевского городского главы Оксана Зиновьева в комментарии 24 каналу, в австрийской клинике тот должен пройти обследование и реабилитацию.

      Читайте также: Украинцы в Давосе: кто и зачем поехал на Всемирный экономический форум

      По ее словам, у Виталия Кличко обострились последствия старой травмы спины.

      Травма не связана с прогулкой на лыжах. Детали – пока мне не известны. Хирургических вмешательств не было,
      – отметила Оксана Зиновьева.

      Что касается даты возвращения Виталия Кличко, его пресс-секретарь пока не имеет никакой информации. Как подчеркнула Зиновьева, врачи должны сделать соответствующий вывод.

      Таким образом, Виталий Кличко вынужден перенести свой рабочий визит в Осло. Также он не примет участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", инициатором которого выступил президент Петр Порошенко. Ожидалось, что мэр Киева во время этого мероприятия должен поддержать выдвижение Порошенко в президенты.

      Госпитализация Кличко произошла три дня назад, передает LB.ua со ссылкой на источники. В ближайшее время пресс-служба киевского городского головы должна сделать официальное заявление.

      К слову, недавно Виталий Кличко заявил, что вместе со своей партией "УДАР" будет участвовать в парламентских выборах, которые запланированы на осень 2019 года. Также он отметил, что президентских амбиций не имеет.

      Что могло стать причиной нынешней госпитализации Кличко? В 2007 году, когда Виталий Кличко еще профессионально занимался боксом, готовясь к бою с американцем Джамилем Макклайном в Мюнхене, он получил травму спины. Как потом рассказал действующий мэр Киева, травма возникла во время разминки. В итоге бой с Макклайном был перенесен, а украинцу сделали операцию.

      Теги: Австрия Новости Киева Владимир Кличко Новости Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      сегодня , 23:00 Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      Іван Яковина 33
      NASA будет защищать Землю от астероидов
      сегодня , 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
      Борис Немировський 36
      Луганчане не захотели хвалить Россию даже за халявный iPad
      сегодня , 22:01 Луганчане не захотели хвалить Россию даже за халявный iPad
      Ольга Черненко 689
      Переворот в Венесуэле: причины кризиса и при чем здесь Россия с Украиной
      сегодня , 20:03 Переворот в Венесуэле: причины кризиса и при чем здесь Россия с Украиной
      Яніна Ткачук 583
      Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочке
      сегодня , 19:01 Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочке
      474
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Вечером пятницы боевики резко активизировали обстрелы
       18 июня 2016 , 08:38
      Прогноз погоды на 24 января: Украину охватит мокрый снег и дождь
       24 января , 09:07
      Аргентинец продает кучу металлолома на колесах за $10 тысяч
       28 августа 2018 , 10:30
      Динамо хочет подписать румынского полузащитника
       23 ноября 2018 , 09:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук