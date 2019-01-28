Виталия Кличко госпитализировали в Австрии

Мэр Киева Виталий Кличко сейчас находится в клинике австрийского города Санкт-Иоганн-ин-Тироль. Сюда его доставили из Давоса в Швейцарии, где проходил Всемирный экономический форум.

Как рассказала пресс-секретарь киевского городского главы Оксана Зиновьева в комментарии 24 каналу, в австрийской клинике тот должен пройти обследование и реабилитацию.

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По ее словам, у Виталия Кличко обострились последствия старой травмы спины.

Травма не связана с прогулкой на лыжах. Детали – пока мне не известны. Хирургических вмешательств не было,

– отметила Оксана Зиновьева.

Что касается даты возвращения Виталия Кличко, его пресс-секретарь пока не имеет никакой информации. Как подчеркнула Зиновьева, врачи должны сделать соответствующий вывод.

Таким образом, Виталий Кличко вынужден перенести свой рабочий визит в Осло. Также он не примет участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", инициатором которого выступил президент Петр Порошенко. Ожидалось, что мэр Киева во время этого мероприятия должен поддержать выдвижение Порошенко в президенты.

Госпитализация Кличко произошла три дня назад, передает LB.ua со ссылкой на источники. В ближайшее время пресс-служба киевского городского головы должна сделать официальное заявление.

К слову, недавно Виталий Кличко заявил, что вместе со своей партией "УДАР" будет участвовать в парламентских выборах, которые запланированы на осень 2019 года. Также он отметил, что президентских амбиций не имеет.

Что могло стать причиной нынешней госпитализации Кличко? В 2007 году, когда Виталий Кличко еще профессионально занимался боксом, готовясь к бою с американцем Джамилем Макклайном в Мюнхене, он получил травму спины. Как потом рассказал действующий мэр Киева, травма возникла во время разминки. В итоге бой с Макклайном был перенесен, а украинцу сделали операцию.