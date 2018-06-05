Виталия Кличко включили в международный зал и музей боксерской славы

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, WBC и по версии издания The Ring, "вечный" чемпион WBC Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в международный зал и музей боксерской славы (США).

Ежегодная торжественная церемония ввода, в которой Кличко примет участие, состоится 7-10 июня в городке Канастота (штат Нью-Йорк, США), сообщается на сайте организации.

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Торжественную церемонию посетят легенды мирового бокса Майк Тайсон, Владимир Кличко, Риддик Боу, Мигель Котто, Марко Антонио Баррера, Келли Павлик, Антонио Тарвер, Серхио Мартинес, братья Спинкс, Кристи Мартин и многие другие.

"Зал славы очень рад приветствовать Владимира Кличко в Канастоте, чтобы легендарный боксер стал свидетелем того, как его брат займет свое место среди бессмертных в нашем спорте. Братья Кличко писали историю бокса, поэтому было бы очень интересно увидеть их вместе в такой особенный день для боксерской семьи", – заявил директор Зала славы Эдвард Брофи.

Среди других новых членов Зала славы, которые также примут участие в церемонии в этом году, мексиканский боксер в суперлегком и полулегком весе Эрик Моралес и американский боксер в среднем весе Рональд Райт, телекомментаторы Стив Альберт и Джим Грей и промоутер Клаус-Петер Коль.

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Посмертно в Зал славы бокса внесут имена прославленного американского боксера в легком весе Сидни Терриса, ринг-анонсера Джонни Адди и промоутера Лоррейн Чаргин, которая станет второй женщиной, которая удостоилась такой чести.

Что касается праздничных мероприятий, то гостей ждут: турнир по гольфу, автограф-сессии звезд бокса, VIP-вечеринка-прием, парад чемпионов и официальная церемония введения в Зал славы новых членов. Оба последних мероприятия пройдут в казино Turning Stone Resort.