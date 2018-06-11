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Виталия Кличко включили в Зал славы бокса: фото

48 Читати новину українською
Виталий Кличко и новые члены Зала славы бокса
Виталий Кличко и новые члены Зала славы бокса

Украинского боксера Виталия Кличко – бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, WBC и по версии издания The Ring, официально включили в Зал славы бокса. Он стал первым из украинцев, кто удостоился такой чести.

Официальная церемония состоялась в американском городе Канастота, где и расположен международный зал славы бокса, в воскресенье, 10 июня 2018 года. Там Виталий Кличко сделал отпечаток кулака, который традиционно оставляют новые члены зала и посетил музей славы мирового бокса.

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Виталий Кличко делает отпечаток кулака для Зала славы бокса

"Вечный" чемпион WBC Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в Международный зал и музей боксерской славы в категории "Современные боксеры".

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Среди других новых членов Зала славы, которые также приняли участие в церемонии в этом году, – мексиканский боксер в суперлегком и полулегком весе Эрик Моралес и американский боксер в среднем весе Рональд Райт, телекомментаторы Стив Альберт и Джим Грей, и промоутер Клаус-Петер Коль.

Посмертно в Зал славы бокса внесли имена прославленного американского боксера в легком весе Сидни Терриса, ринг-анонсера Джонни Адди и промоутера Лоррейн Чаргин, которая станет второй женщиной, которая удостоилась такой чести.

Торжественную церемонию посетили легенды мирового бокса Майк Тайсон, Владимир Кличко, Риддик Боу, Мигель Котто, Марко Антонио Баррера, Келли Павлик, Антонио Тарвер, Серхио Мартинес, братья Спинкс, Кристи Мартин и многие другие.

Международный зал боксерской славы– это зал славы и музей бокса, где чествовали боксеров, промоутеров и всех, кто внес значительный вклад в развитие мирового бокса. Размещенный в городе Касатона (США).

Теги: Новости спорта Владимир Кличко Виталий Кличко Бокс
Источник: 24 Канал
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