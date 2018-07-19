Виталию Кличку 47 – интересные факты из жизни

19 июля Виталию Кличко исполняется 47 лет. Собственный день рождения он пятый год подряд отмечает в роли Киевского городского головы. Мы решили выяснить, чем занимался нынешний мэр украинской столицы 15, 25 и 35 лет тому назад.

Самый памятный подарок

Виталий родился в поселке Беловодское, Киргизская ССР, а свое трехлетие встретил уже под Алма-Атой.

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У нас семья переезжала каждые два-два с половиной года, муж (кадровый офицер – "24") регулярно получал новые назначения — вспоминает в разговоре с автором этих строк мать Виталия Надежда Ульяновна Кличко. — Правда, мне больше запомнился новогодний подарок сыну, когда ему было уже пять с половиной лет. Отмечали наступление нового 1977 года, уже родился Вова. Виталику мы подарили большую игрушечную деревянную машину. Сын утром проснулся, увидел машину, забежал к нам и со светящимися глазами прокричал: "Мама, папа, посмотрите, что мне Дед Мороз подарил". Он еще верил в деда Мороза. Затем посадил Вовчика в кузов и катал.

Первый бой

Семья Кличко в 1985 году переехала в Киев, а до этого жила в военном городке Градчаны на севере Чехии. Именно в Градчанах состоялся дебютный бой будущего чемпиона.

Первым тренером Виталия по боксу стал прапорщик Билоган, под руководством которого Кличко прозанимался 8 месяцев и даже получил 3-й юношеский разряд. Настоящим испытанием для начинающего боксера стал поединок, состоявшийся во время празднования дня авиации. Боксерский ринг был сооружен из подручных средств, представляя собой квадрат, огражденный толстыми пеньковыми веревками, которые были завязаны на врытых в землю черенках лопат. Рефери в ринге был тот же прапорщик Билоган, одетый в черные наглаженные брюки и белоснежную рубашку с накрахмаленным воротничком и черной бабочкой.

"Как только я оказался внутри ринга, меня как будто подменили, — вспоминал затем Виталий. — Было такое ощущение, что мои силы и умение, которыми я так гордился, перекочевали к моему сопернику. Скорее всего, меня смущала собравшаяся вокруг толпа людей и особенно присутствие родителей. Ведь я не воспринимал происходящее как спортивное состязание: для меня этот поединок был обыкновенной дракой, но с заранее оговоренными правилами. А при родителях драться как-то не с руки. Я, конечно же, боксировал. И, судя по реакции зрителей, этот бой выиграл. И впервые столкнулся с судейской несправедливостью. "Сын начальника гарнизона проигрывать не может" — видимо так рассудили судьи. К несчастью, именно сын начальника гарнизона был моим оппонентом. Но свое поражение я затем компенсировал на тренировках и в тренировочных боях – с тем же соперником".

Электрик Сережа в роли тренера Кличко

В 1993 году Виталий был уже многократным чемпионом мира по кикбоксингу. А также сломал только начинавшуюся карьеру тренера электрику Сереже.

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"Когда мы с Виталием отрабатывали удары ногами на лапах, я нередко отлетал к другому углу ринга — такая сумасшедшая была сила ударов у 23-летнего Кличко, – вспоминает историю тогдашний наставник Виталия Владимир Золотарев. — Я специально поправился на пять килограмм – чтобы меня не шатало из стороны в сторону. Но все равно было очень тяжело. И тут я заметил, что работавший в здании нашего зала электрик Сережа постоянно приходит поглазеть на наши тренировки. Улучив момент, подошел к нему и спросил, не хочет ли он на следующем занятии подержать лапы. Электрик загорелся: "Неужели можно?!". Я его психологически простимулировал: "Конечно, будешь моим ассистентом, вторым тренером". На следующую тренировку Сережа прилетел как на крыльях. Вручил ему лапы, Виталий начал бить. Смотрю, после первых же ударов электрик начал отскакивать на несколько метров и заметно мрачнеть. Буквально через пару минут я его заменил – увидел, что он уже держался из последних сил. А после окончания занятия сказал ему "Вот и первая тренировка прошла, завтра продолжим". После этого Сережа словно испарился. Не видел его, наверное, около месяца. Наконец, обнаружив вдалеке его силуэт, подошел к нему и с напускной строгостью стал отчитывать. Дескать, как так можно, тренер должен каждый день на тренировки ходить. Сережа в ответ только устало махнул рукой. Сказал, что уже на своем первом занятии получил травму – у него трещина в ребре, так что теперь он с тренерской карьерой заканчивает и собирается сосредоточиться на своей основной работе электрика".

На вершине боксерского Олимпа

В возраст Христа Виталий вступал уже чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). 24 апреля 2004 года в Лос-Анджелесе в бескомпромиссном бою украинец нокаутировал южноафриканца Корри Сандерса и завоевал чемпионский пояс, который был вакантным после ухода из бокса легендарного Леннокса Льюиса. К тому же, отомстил Сандерсу за поражение своего брата от южноафриканца годом ранее.

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После завоевания титула, Виталий его еще раз защитил, нокаутировав в Лас-Вегасе британца Дэнни Вильямса, после чего сделал 46-месячную паузу в профессиональном боксе. На ринг Кличко-старший вернулся только в октябре 2008 года. Вернулся триумфально, просто избив действующего чемпиона нигерийца Сэмюэля Питера.

После возвращения украинец провел еще 10 победных чемпионских боев. И параллельно уже осваивал украинский политический ринг, которому отдал предпочтение, завершив свою легендарную боксерскую карьеру.

Просто факт

Виталий всегда любил читать – в детском возрасте, и сейчас, — утверждает Надежда Ульяновна. – Любил географию, историю. Радовался, когда мы дарили ему энциклопедии. Одна из его любимых книг — "Человек ищет чудо" Андрея Мезенцева. Она была издана еще в 1978 году. Уже в зрелом возрасте он мне как-то позвонил и сказал, что купил эту книгу в интернет-магазине – дескать, старая совсем поистрепалась.

Автор: Максим Розенко. Источник: klitschko-brothers.com

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