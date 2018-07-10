Какие витамины необходимы для беременной женщины: перечень и советы

Неважно, планирует женщина беременность или она становится для нее сюрпризом, но при первом осмотре врачи советуют будущим мамам те или иные витаминные добавки. Но сколько врачей – столько и мнений. Потому беременные женщины часто оказываются перед выбором витаминных комплексов, в многообразии которых не хочется запутаться, потратить лишние деньги и, самое главное, не навредить себе и малышу.

Беременность – это одно из самых прекрасных и самых естественных состояний женщины. Во время ожидания рождения ребенка каждая женщина заботится о двоих и пытается не только сохранить свое здоровье, но и укрепить его. Хотя организм будущей мамы имеет практически все необходимое для нормального развития плода, существуют витамины, запас которых нужно пополнять, чтобы беременность проходила идеально.

За последние несколько лет ученые сделали революцию во взглядах на витамины. Ученые доказали, что витаминные комплексы, в которых есть все и немного больше – не лучший выбор для беременных. Так как они содержат компоненты, которые плохо усваиваются между собой. Однако, исследователи определили те витамины и микроэлементы, положительный эффект от которых для женщины "на сносях" бесспорен.



Во время беременности будущей матери необходимо потреблять важные для развития малыша витамины

Витамин В9 или фолиевая кислота

Каждый современный гинеколог советует будущей маме начать подготовку к беременности с приема фолиевой кислоты. И это действительно лучшее, что вы можете сделать для своего женского здоровья и здоровья ребенка.

Дефицит фолиевой кислоты в организме матери связывают с дефектом развития нервной трубки плода. Чтобы центральная нервная система малыша развивалась правильно, женщина должна за 2-3 месяца до зачатия и первые 12 недель беременности принимать витамин В9.

Именно за этот период концентрация фолиевой кислоты в организме матери достигает нормы, чтобы выносить здорового ребенка. Если женщина не страдает анемией, в ее семье не было наследственных болезней, суточная норма составляет 400 мкг. В других случаях она может доходить до 800 мкг в день, но об этом стоит консультироваться с врачом.



Витамин В9 необходим для развития центральной нервной системы малыша

В последнее время врачи говорят о случаях, когда у женщин плохо усваивается фолиевая кислота – из-за генетических особенностей. Если у вас обнаружили такую проблему, не стоит переживать. Сегодня на рынке существуют препараты с так называемой метилфолатной формой витамина В9, которая усваивается намного лучше.

Йод

Большая часть Украины, особенно ее западные области, находится в йододефицитной зоне. Поэтому этот микроэлемент включен в большинство комплексов для беременных. Хорошим выбором станут препараты, в которых йод скомбинирован с фолиевой кислотой.

Йод отвечает за здоровье щитовидной железы будущей матери – колыбели большинства гормонов. Поэтому очень важно поддерживать ее нормальное функционирование и при помощи питания, и синтетическими добавками. Как и витамин В9, йод нужно принимать за 2-3 месяца до планируемой беременности и первые 12 недель. Достаточно 200 мкг, чтобы обеспечить дневную норму.



Очень важно во время беременности поддерживать здоровье щитовидной железы

Витамин D

О важности этого витамина не только для беременных, а практически для всех нас, заговорили относительно недавно. Ранее считалось, что правильное питание и активные прогулки в солнечный день обеспечивают нашу дневную норму витамина D, который отвечает за обмен кальция в организме и является своеобразным "гормональным дирижером".

Но после того, как мы променяли свежий воздух на офисные центры, около 75% населения планеты имеет дефицит витамина D.

Для женщин, которые планируют беременность, очень важно контролировать уровень этого витамина в организме, так как ученые установили, что существует связь наличия витамина с возможностью зачать ребенка. Что уже и говорить о будущих мамах, организм которых должен обеспечить не только свои потребности, но и прочность скелета ребенка.

Самое главное, не устанавливать норму витамина D "на глаз". Как минимум, это не принесет никакой пользы. Лучше сдать специальный анализ и узнать, какой уровень витамина в вашем организме есть сейчас. А квалифицированный врач подберет схему, по которой вы будете пополнять запас.



Витамин D отвечает за обмен кальция в организме и является своеобразным "гормональным дирижером"

Вам может показаться, что такой перечень очень минимальный. Однако, прием этих витаминов и микроэлементов, а также сбалансированное питание, как считают современные гинекологи, это все, что нужно будущей маме, чтобы обеспечить ребенку нормальное внутриутробное развитие.

Бывают случаи, когда беременным женщинам назначают целые поливитаминные комплексы или отдельные микроэлементы (например, железо). Часто это вызвано особенностями диеты будущей мамы или уровнем ее здоровья. И помните, что каждая женщина особенная, а витамины и микроэлементы остаются лекарственными препаратами, пользу и вред которых определит для вас только специалист.

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