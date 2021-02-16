Тимчасово виконуючий обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко направив лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому запропонував розглянути питання про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України", яке очолює Андрій Коболєв, і припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії.

Серед причин в.о. міністра називає невиконання показників з видобутку газу, плани щодо скорочення видобутку газу. Також Вітренко просить провести аудит НАК "Нафтогаз України", оскільки нагадує про результати перевірки Держаудитслужбою, яка встановила втрати фінансових і матеріальних ресурсів на суму 75,5 млрд грн.

Нагадаємо, у своїй недавній резолюції Європарламент вітає завершення розукрупнення НАК "Нафтогаз України" у 2019 році та створення юридично незалежного оператора газотранспортної системи, що відповідає Третьому енергетичному пакету ЄС. Однак Європарламент висловив стурбованість з приводу останніх випадів проти керівництва "Нафтогазу", включаючи наглядову раду компанії, які підривають її незалежність і прогрес реформ у цій галузі.

На думку аналітика ІК Dragon Capital Сергія Фурси, Вітренко хоче звільнити Коболєва та знищити реформу корпоративного управління "Нафтогазу".

"Новий Вітренко хоче звільнити старого Коболєва та стару Наглядову раду, спираючись на звіт державної служби аудиту, який люди викинули в піч і який не має нічого спільного з фінансовим аналізом. І Вітренко прекрасно це знає. Ніхто у світі фінансів не сприймає цей папірець серйозно. Ніхто з інвесторів не відреагував на її публікацію. Тому що для всіх фінансистів є аудійована звітність Нафтогазу за міжнародними стандартами. А для політологів і журналістів медведчуківських каналів є ось цей ось звіт. Це політичний опус, який зроблений тільки для того, щоб з ним на телеканалах бігали популісти", – написав Фурса на своїй сторінці в мережі Facebook.

Нагадаємо, восени 2020 року в ЗМІ потрапили висновки аудиту Держаудитслужби, згідно з якими виявлені порушення, що призвели до збитків на 75 млрд гривень. Сама Держаудитслужба повідомила, що документи, що потрапили в пресу, не є коректними. "Нафтогаз" заявив, що аудит дійсно проводився, але компанія не згідна з його висновками. Фінансовий директор Групи "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Леонова заявив, що компанія платить всі податки та дивіденди державі вчасно та відповідно до закону.