Витренко требует выплатить ему премию или разделить ее между всеми украинцами

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал заявление о невыполнении компанией трудовых контрактов. Он требует выплатить ему премию, предусмотренную договором. Или же поделить деньги поровну между всеми украинцами. Если этого не произойдет, Витренко будет обращаться в компетентные органы.

Документ он передал председателю правления компании Андрей Коболев, а его копию опубликовал в Фейсбуке.

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В заявлении говорится, что "Нафтогаз" "обязан был выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019 года". Однако до сих пор этого не сделал. Витренко отметил, что за задержку выплаты зарплаты предусмотрена финансовая, административная и уголовная ответственность.

Такая задержка выплаты зарплаты причиняет мне значительный ущерб. Поскольку эти деньги я бы мог разместить на депозите в банке и получать проценты на эту сумму,

– заявил Витренко.

По его словам, сейчас на этих деньгах зарабатывает работодатель, поскольку использует их для получения процентного дохода на финансовом рынке Украины.

Исполнительный директор "Нафтогаза" объясняет, что должен получить эти деньги, потому что

внес наибольший вклад в то, что "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража;

подписал новый контракт на транзит газа с гарантированными доходами на 7,2 миллиарда долларов.

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Витренко напомнил, что решение о размере премии приняли больше, чем полтора года назад. "Размер премии черным по белому записан в моем трудовом договоре с "Нафтогазом". Это делает решение окончательным и обязательным к исполнению со стороны компании", – подытожил исполнительный директор "Нафтогаза".

Возможности пересмотреть размер премии, не нарушив трудовой договор, нет.

Для меня получение премий – это не вопрос денег или тщеславия, а прежде всего вопрос общественной справедливости,

– добавил Витренко.

А также отметил, что в середине января предложил политическому руководству отдать премию непосредственно украинцам. Людям, ради которых Витренко "достигал таких экстраординарных результатов". Однако ответа на его обращение пока нет.

Витренко попросил Коболева "безотлагательно совершить все необходимые действия" для выполнения "Нафтогазом" своих обязанностей по трудовому договору. Если реакции не будет, исполнительный директор "Нафтогаза" с 11 февраля будет обращаться в компетентные органы, чтобы защитить свои интересы.

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