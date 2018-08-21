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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Vitrus.pro – Mineski: расписание и результаты второго дня плей-офф The International 2018

28 Читати новину українською
Vitrus.pro – Mineski: расписание и результаты второго дня плей-офф The International 2018

В ночь с 21 на 22 августа на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) состоится уже второй день плей-офф крупнейшего в истории киберспортивного турнира по Dota 2. Призовой фонд уже составил 24,8 миллиона долларов, побив прошлогодний рекорд в 24,78 миллиона.

Время начала матчей – киевское.

Верхняя сетка:

20:00 VGJ.Storm (Сев. Америка) – OG (Европа)
Комментаторы: Роман CaspeRRR Лепехин, Алексей Bafik Бафадаров

23:00 Evil Geniuses (Сев. Америка) – Team Secret (Европа)
Комментаторы: Виталий V1lat Волочай, Виктор GodHunt Волков

Читайте также: Расписание и результаты первого дня плей-офф

Нижняя сетка:

02:00 Optic Gaming (Сев. Америка) – Team Serenity (Китай)
Комментаторы: Владимир Maelstorm Кузмінов, Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов

05:00 Virtus.pro (СНГ) – Mineski (Юго-Восточная Азия)
Комментаторы: Алексей Lex Филиппов, Никита Котков 4ce.

Все матчи можно посмотреть здесь.

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Теги: Киберспорт Новости спорта
Источник: 24 Канал
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