Vitrus.pro – Mineski: расписание и результаты второго дня плей-офф The International 2018
В ночь с 21 на 22 августа на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) состоится уже второй день плей-офф крупнейшего в истории киберспортивного турнира по Dota 2. Призовой фонд уже составил 24,8 миллиона долларов, побив прошлогодний рекорд в 24,78 миллиона.
Время начала матчей – киевское.
Верхняя сетка:
20:00 VGJ.Storm (Сев. Америка) – OG (Европа)
Комментаторы: Роман CaspeRRR Лепехин, Алексей Bafik Бафадаров
23:00 Evil Geniuses (Сев. Америка) – Team Secret (Европа)
Комментаторы: Виталий V1lat Волочай, Виктор GodHunt Волков
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Нижняя сетка:
02:00 Optic Gaming (Сев. Америка) – Team Serenity (Китай)
Комментаторы: Владимир Maelstorm Кузмінов, Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов
05:00 Virtus.pro (СНГ) – Mineski (Юго-Восточная Азия)
Комментаторы: Алексей Lex Филиппов, Никита Котков 4ce.
Все матчи можно посмотреть здесь.
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