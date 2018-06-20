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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Vivo NEX с удивительно большим экраном можно приобрести за очень хорошую цену

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Vivo NEX можно приобрести за доступную цену
Vivo NEX можно приобрести за доступную цену / pocket-lint.com

Недавно компания Vivo представила новый смартфон Vivo NEX, особое внимание в устройстве привлекает экран, который занимает 91,24% от всей передней крышки.

Как пишет издание prostotech.com, Vivo NEX поступит в продажу в Индии уже в июле.

По данным источников, Vivo планирует запустить продажу флагмана на третьей неделе июля. Смартфон должен появиться на рынке по очень привлекательной цене – около 587 долларов или 15 200 гривен.

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Vivo NEX работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Модель оснастили 8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной памяти. Также доступна модификация на процессоре Snapdragon 710 и с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает с батареей емкостью 4000 мАч.

Смартфон Vivo NEX

Смартфон Vivo NEX поступит в продажу в июле

Смартфон оснастили двойной камерой с разрешением 12 Мп (Sony IMX 363, f / 1.8) и 5 Мп (f / 2.4). Устройство поддерживает функцию искусственного интеллекта, который автоматически определяет объект съемки и подбирает оптимальные настройки.

Кроме того, смартфон имеет Hi-Fi ЦАП, что обеспечивает высокое качество звучания и эффект 7,1-канального 3D-аудио.

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Теги: Техно Индия Смартфоны
Источник: 24 Канал
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