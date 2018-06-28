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22:53, 26 июня
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Vivo представила технологию, которая превзойдет Face ID

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Vivo представила технологию, которая превзойдет Face ID
Vivo представила технологию, которая превзойдет Face ID / Фото из свободных источников

Во время Всемирного мобильного конгресса в Шанхае компания Vivo представила новую технологию трехмерного сканирования лица TOF 3D. В ее основе лежит метод структурированного света, который сейчас тестируют OPPO и другие крупные компании. А самое главное то, что разработка Vivo в 10 раз превосходит систему Face ID в iPhone X.

Об этом сообщает The Verge.

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Vivo использует датчик структурированного света, который проецирует 300 тысяч невидимых точек для построения 3D-модели лица пользователя. Для сравнения, Face ID от Apple использует для этого только 30 тысяч точек. Итак, технология Vivo способна создать более точную трехмерную модель. Более того, она срабатывает на расстоянии до трех метров.

Объединив технологию трехмерного сканирования 3D TOF с искусственным интеллектом мы продолжим изучение новых возможностей для лучшего будущего, – заявил старший исполнительный директор Vivo Алекс Фен.

Данная разработка может использоваться не только для распознавания лица при разблокировке смартфона, но также для управления с помощью жестов и даже сканирования окружающих предметов. Например, с помощью такого сканера, с его дальностью работы можно создать виртуальную копию помещения.

Стоит отметить, что о сроках внедрения технологии 3D TOF в коммерческие устройства пока ничего не сообщается.

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Теги: Техно Смартфоны Китай
Источник: 24 Канал
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