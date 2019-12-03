Війна, рак і королі: три зворушливі екранізації світових бестселерів

Якщо ви не знаєте, що почитати або подивитися в перші дні зими, то я вас врятую. Пропоную вам добірку зворушливих книжкових бестселерів, які втілено на великому екрані. Тож залишилось лише обрати – читати чи дивитися кіно.

1. Ллойд Джонс "Містер Піп"

Оцінка IMDB 7.1

Події книжки та фільму розгортаються в селі на острові Бугенвіль у Папуа Новій Гвінеї під час жорстокої громадянської війни у 90-х роках минулого століття. У розпал протистоянь усі білі люди полишають острів, залишаючи місцевих сам на сам із війною.

Але містер Воттс – єдина біла людина на острові – нікуди не їде, він живе відлюдником. Коли місцевим здається, що війна їх поглине, містер Воттс відновлює шкільні заняття.

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"Діти, – каже він,— я познайомлю вас із містером Дікенсом". Не так вже й багато він знає, цей Воттс, але те, що знає, підносить дітям як дорогоцінний дар. І вони вірять, адже вважать, що ці знання такі ж важливі, як і аспірин, таблетки від малярії та паливо. Однак уже зовсім скоро ілюзорний світ Дікенса зливається з реальністю…

Історія, над якою варто замислитися і додумати своє, яка вчить бути готовим до змін, уживатися з ними, однак залишатися людиною. Глибока і яскрава книжка про боротьбу двох ідентичностей у душі однієї маленької дівчинки. Про становлення особистості, про зраду та самопожертву, на які здатен кожен із нас. Про війну і її жахи. Про ревнощі та відвагу. Зрештою, про любов.

Роман Ллойда Джонса став світовим бестселером, його перекладено тридцятьма мовами і екранізовано Ендрю Адамсоном (постановником "Шреків" і фільмів про Нарнію) із Г'ю Лорі в головній ролі.

2. Марґарет Лендон "Анна і король Сіаму"

Оцінка IMDB – 7.0

Це одна з найкращих історій про любов і дружбу, до того ж реальна. Анна Леоновенс була наставницею 38 дружин і незліченної кількості дітей короля Сіаму Монгкута. Вона приїхала до Сіаму в 1860-х роках. У країні зріє політична змова, ситуація готова буквально вибухнути, і для Анни з королем залишається єдиний вихід – стати союзниками в боротьбі за порятунок країни від могутніх ворогів…

Анна поступово втягується у справи короля Монгкута, спочатку це допомога у трагічній ситуації з молодою наложницею, а потім навіть спроба створити союз із Британією. Тим часом між Анною і королем розвивається тонкий роман.

Книжка перекладена десятками мов, роман п'ять разів екранізували, проте в Таїланді (колишньому Сіамі) він і досі під забороною. Там і сьогодні точаться дискусії – чи дійсно все було так, як описано в романі та показано в кіно, чи більшість фактів вигадані.

Остання екранізація роману здійснена 1999 року. У головних ролях – Джоді Фостер і Чоу Юньфат.

3. Стівен Роулі "Лілі та восьминіг"

Одразу зазначу, що вихід цього роману на великі екрани ще тільки планується, однак я не міг оминути його увагою. Компанія Amazon Studios викупила права на екранізацію бестселера "Лілі та восьминіг" у квітні 2018 року і зараз іде робота над його адаптацією. Майкл Митник ("Війна струмів", серіал "Вініл" для HBO) уже закріплений як сценарист, Стівен Роулі та Роб Вайсбах стануть виконавчими продюсерами. Дата релізу фільму поки не оголошена, але, найімовірніше, це відбудеться у 2020 або 2021 році.

Надзвичайно сумний, але водночас неймовірно красивий дебютний роман Роулі розповідає про чоловіка та його таксу Лілі. Автор використовує образ восьминога, який "присмоктався" до Лілі, щоб розкрити ідеї всепоглинної хвороби (раку), смерті та прив'язаності, вміння відпускати домашніх тварин, яких ми любимо.

Booklist охрестив роман "надзвичайно автентичною, гостро проникливою та несамовито болісною даниною чистоті любові між домашнім улюбленцем та людиною".

Автор: Тимур Курганов

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