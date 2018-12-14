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      Дмитро Снєгирьов

      Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки

      565
      На Луганщину прибули нові російські "відпускники"
      На Луганщину прибули нові російські "відпускники" / Соцмережі

      Протягом останніх тижнів на території окупованих районів Луганської області відбувалися активні військові навчання окремих підрозділів так званої "народної міліції ЛНР". Зокрема, бойовики відпрацьовували заняття танкових екіпажів.

      Навчання бойовиків одночасно проходили на полігоні поблизу села Бугаївки (37 км на південний захід від Луганська), на полігоні поблизу Мирного (41 км на південний схід від Луганська) та біля Круглика (31 км на південний захід від Луганська).

      За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", в ході тактичних навчань "народної міліції ЛНР" була задіяна важка бронетехніка та ствольна артилерія, яка була передислокована з тилових районів "ЛНР" та з території РФ.

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      Нагадаю, нещодавно начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив про концентрацію російських танків Т-62 М на військовій базі в районі Кам'янськ-Шахтинського Ростовської області РФ, на відстані 18 км від українського кордону. Супутникові знімки були зроблені в наприкінці листопада цього року.

      Варто зазначити, що 4 грудня у непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ ОБСЄ зафіксував 137 одиниць важкої бронетехніки. Зокрема, 14 танків на полігоні поблизу Бугаївки, 22 танки і 78 бойових броньованих машин на полігоні поблизу Мирного та 28 танків на полігоні біля Круглика.

      Днями з окупованого Луганська була отримана інформація про чергову ротацію російських "відпускників".

      За інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа", йдеться про новий "заїзд" російських "відпускників" до гуртожитку Луганського трубного заводу, що знаходиться за адресою: Луганськ, вул. Щорса, 2а.

      Примітно, що техніка бойовиків, яка була задіяна у проведенні цих навчань згідно Мінських домовленостей, повинна бути відведена від лінії зіткнення.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Публикации Новости политики война Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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