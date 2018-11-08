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      Вийти з глухого кута не вдалося: чому "євробляхери" далі погрожують протестами

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      "Євробляхери" відмовляються приставати на умови політиків
      "Євробляхери" відмовляються приставати на умови політиків / BBC

      Верховна Рада України сьогодні, 8 листопада, ухвалила так званий законопроект про зниження акцизів у другому читанні. Але що не так із законопроектом № 84-77, і чому "євробляхери" продовжуватимуть свою безстрокову акцію протесту у Києві?

      Спочатку про те, що це за закон – для тих, хто не в темі. Отже, депутати затвердили нову формулу, за якою рахується акциз на розмитнення "євроблях".

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      Формула наступна: 50 євро за бензиновий двигун, множимо на вік автівки й домножуємо на об'єм двигуна. Беру за приклад свою Honda Civic 2010 року з бензиновим двигуном 1,8. Множу 50 євро на 8 повних років автомобіля й на 1,8 двигуна – виходить 720 євро.

      Але маю додати ще 20% ПДВ, 10% ввізного мита й 4% до пенсійного фонду – зрештою, платежів за мою восьмирічну автівку набігає приблизно на тисячу євро. І якщо я встигну розмитнити її протягом 90-та днів від моменту вступу в дію закону – держава дасть 50 відсотків знижки. Це також та норма, яку сьогодні ухвалили депутати. Тобто розмитнення коштуватиме мені орієнтовно 500 євро. 

      Ну, наче не критично. Утім, "євробляхерам" ухвалений законопроект категорично не до вподоби, й вони погрожують продовжити блокування середмістя Києва. Чому?

      По-перше, чудово розуміють, що пільгові 90 днів розмитнення для двох мільйонів євроблях, які вже є в Україні, – це ніщо інше, ніж знущання. Аби в ті 90 дні вкластися й встигнути оформити всі папери на розмитнення – для цього треба брати відпустку на роботі та на всіх етапах "підмазувати" чиновників і "ментів", аби вони штучно не тягнули з документами.

      По-друге, мій приклад – далеко не найкращий для підрахунку ціни розмитнення "евробляхи". Адже, зазвичай брали вдвічі старші авто – вони в Європі й були такими дешевими, саме через свій поважний вік. Тож тепер, аби в Україні офіційно розмитнити старе авто – доведеться власнику викласти мало не таку суму, за яку він її купував за кордоном.

      То ж бляхери вимагали, аби депутати обмежили верхню межу платіжки тисячею євро. А народні обранці були категорично проти, адже саме для цього й запроваджували коефіцієнт з віком автівки, аби українці не купували й не завозили старючі розвалюхи.

      Відтак, конфлікт й претензії одне до одного – нікуди не поділися. Депутати зробили вигляд, що спростили розмитнення. "Євробляхери" кажуть: жодного спрощення, а тим більш здешевлення немає, тому розмитнювати свої автомобілі на іноземній реєстрації не поспішатимуть. Відтак, вийти з глухого кута не вдалося.

      Читайте також: Нові вимоги "євробляхерів": чому власники авто на єврономерах шантажують політиків

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Авто Авто на еврономерах Новости Украины Новости политики Публикации
      Источник: 24 Канал
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