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Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

Вижу гибель людей – умная колонка сильно испугала владельца

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Колонка Amazon Echo
Колонка Amazon Echo / Фото из открытых источников

В США пользователь Шон Киннер сильно испугался из-за фразы, которую озвучила его умная колонка Amazon Echo, что поддерживает функцию голосового помощника Alexa.

Об этом сообщает metro.co.uk.

Мужчина пользуется Amazon Echo с 2016 года. При этом он вспоминает, что нечасто пользовался этим устройством.

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И недавно голосовой помощник Alexa удивил и напугал владельца. Когда Шон Киннер шел из кухни в комнату, он услышал жуткую фразу:

"Каждый раз, когда я закрываю глаза, все, что я вижу – это гибель людей", – сказала Alexa.

Розумна колонка добряче налякала власника
Владелец колонки Шон Киннер

Тогда владелец попросил повторить сказанное, но колонка ответила, что не понимает команду. Киннер так и не понял, что могло спровоцировать такие слова колонки, ведь никаких команд он не давал.

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Теги: Amazon Техно Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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