Украина в Дании заключила соглашение с компанией Swift Beat по расширению производства БпЛА

Во время визита украинской делегации в Данию, в частности президента Украины Владимира Зеленского, заключили меморандум о стратегическом партнерстве с компанией Swift Beat. Документ подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO компании Эрик Шмидт.

Документ предусматривает расширение производства дронов и их поставки Украине по их себестоимости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента Украины Владимира Зеленского и его сообщение в телеграмме.

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Украина заключила соглашение со Swift Beat

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского в Дании министр обороны Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat, LLC Эрик Шмидт заключили меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве.

Документ предусматривает расширение производственных мощностей компании, а современные дроны будут поставлять Украине приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости.

Речь идет о сотнях тысяч дронов уже в этом году и возможность значительно масштабировать производство в следующем году. Перехватчики для уничтожения вражеских дронов и ракет, квадрокоптеры для разведки и корректировки огня, ударные дальнобойные дроны – всего этого будет значительно больше,

– отметил Владимир Зеленский.

Также планируется разработка новых инновационных решений – это перехватчики крылатых и баллистических ракет, автоматические турели, разведывательные платформы.

Справка: Swift Beat, LLC – американская компания, уже имеет значительное присутствие в Украине. Она производит автономные дроны с искусственным интеллектом и активно сотрудничает с украинскими инженерами и военными, проводит тестирование дронов на территории Украины.

Украина заключила соглашение со Swift Beat, LLC: фото Офиса президента