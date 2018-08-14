Визит миссии МВФ в Украину: в Минфине озвучили свои надежды

В Министерстве финансов Украины заявили, что предстоящий приезд в Киев миссии Международного валютного фонда после долгого перерыва является свидетельством хорошего диалога по многим вопросам, включая обеспечение устойчивой бюджетной политики.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова, говорится на сайте ведомства.

24 канал сообщал, что миссия МВФ прибудет в Украину 6 сентября, и представители миссии до 19 сентября будут работать в Киеве.

Без сомнения, приезд новой полной миссии Фонда после долгого перерыва является свидетельством хорошего диалога по многим вопросам, включая обеспечение устойчивой бюджетной политики, удержание дефицита в рамках утвержденного бюджета, борьбу с коррупцией и прочим,

– сказала Маркарова.

Читайте также: "Шаг к снижению неопределенности": в Нацбанке отреагировали на визит миссии МВФ в Киев

"Мы заинтересованы обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года для обеспечения стабильности и предсказуемости развития Украины для граждан, национального бизнеса и внешних инвесторов", – добавила и.о. министра финансов.

Минфин также выразил уверенность в продолжении конструктивного сотрудничества с МВФ в вопросах поддержки экономических реформ, осуществляемых президентом, правительством и Национальным банком.

Положительные результаты, над достижением которых Министерство финансов будет работать вместе с МВФ, позволят не только пополнить резервы НБУ, но и откроют путь к привлечению финансирования государственного бюджета на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка (800 миллионов долларов) и макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 миллиарда евро,

– сказала Маркарова.

Читайте также: Может ли Украина обойтись без транша МВФ: детали в цифрах

В Минфине также отметили, что во время визита 6-19 сентября миссия МВФ обсудит с украинской стороной дальнейшие шаги сотрудничества Фонда с Украиной, включительно с финансовой помощью от МВФ для поддержки экономической политики, направленной на усиление макроэкономической стабильности и движения украинской экономики к устойчивому росту.