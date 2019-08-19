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      Визит Нетаниягу в Украину: каковы истинные мотивы встречи?

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      Встреча Зеленского и Нетаньяху в Мариинском дворце
      Встреча Зеленского и Нетаньяху в Мариинском дворце / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который с официальным визитом прибыл в Киев.

      Сам факт того, что израильский премьер-министр не посещал Украину на протяжении двух десятилетий – реальное свидетельство того, какое место постсоветское пространство занимает в политике еврейского государства.

      Подробности: Зеленский встретился с премьером Израиля Нетаньяху: что известно – фото и видео

      Могут сказать, что в Россию Биньямин Нетаниягу ездит гораздо чаще, чем в любую другую бывшую советскую республику. Но ведь не потому, что Россия находится на постсоветском пространстве. И даже не потому, что в Израиле много выходцев из бывшего Советского Союза. А потому, что Россия "присутствует" на Ближнем Востоке – причем после начала войны в Сирии это уже не только политическое, но и физическое, военное присутствие. Россия сейчас – такой же сосед Израиля, как Иран. Но с этим соседом, в отличие от Ирана, еще можно разговаривать, искать пути обеспечения собственной безопасности. Вот Нетаниягу и ездит, пусть даже нередко его надежды на диалог с Путиным оказываются неоправданными.

      А Украина от Израиля далеко именно потому, что проводит "классическую" внешнюю политику, на Ближний Восток не стремится, в чужие дела не вмешивается – свои бы решить. Именно поэтому за последние десятилетия в эту страну с ритуальными визитами могли приезжать израильские президенты и другие политики, но премьер-министру в Киеве делать было решительно нечего.

      То, что последним премьером, который двадцать лет назад посещал Киев, был тот же Нетаниягу, скорее подчеркивает его собственное политическое долгожительство. Потому что между Нетаниягу и Нетаниягу были и другие премьер-министры в Израиле. И каждый формулировал собственные внешнеполитические приоритеты. Но в Украину не прилетал никто.

      Да и этот визит Нетаньяху будет скорее напоминанием об Украине, чем полноценной поездкой. Ее главное публичное содержание – ритуальное. Переговоры с новым президентом, который пока что не приступил к практическому управлению страной просто в силу технологических моментов – в Украине нет ни функционирующего нового парламента, ни правительства, неизвестна даже кандидатура нового главы правительства и ключевых министров. А главное непубличное содержание визита так и может остаться даже не тайной за семью печатями, а демонстрацией придуманных ожиданий.

      Нетаниягу перед парламентскими выборами необходимо показать, что для всего сектора выходцев из бывшего СССР, для постсоветского пространства в целом он – "свой", и общается отнюдь не только с Путиным, а может и с Зеленским поговорить. Но, учитывая, что сам русскоязычный израильский электорат к российско-украинскому конфликту относится по-разному, трудно сказать, добавит ли такой визит именно в Киев и именно сейчас симпатии избирателей – или же, напротив, уменьшит их.

      Читайте также: Зеленский подписал соглашение о свободной торговле с Израилем: что это означает

      В Киеве вполне серьезно – особенно после ответа израильского премьера на вопрос о посредничестве в российско-украинском конфликте – рассчитывают на возможности политика, который "дружит" с Путиным. Но мы-то прекрасно понимаем, что ни с каким Путиным Нетаниягу не дружит, что все его попытки выстроить с российским президентом коммуникацию связаны прежде всего с необходимостью контролировать российское – ну и, конечно, иранское – влияние в регионе. И что Нетаниягу не будет делать ни одного неосторожного движения, способного поставить под сомнение эффективность его коммуникации с Кремлем. Пусть даже эта эффективность и строится на его собственных иллюзиях.

      С кем Нетаниягу действительно дружит – так это с Трампом. И вот тут его "посреднические усилия" могут выглядеть куда более любопытно, на фоне разворачивающейся в Соединенных Штатах предвыборной кампании – при куда большей вовлеченности Джозефа Байдена в украинскую тематику, чем у самого Трампа, и заинтересованности Трампа в том, чтобы новая украинская власть – как и все остальные – помогали его собственной кампании, а не его оппонентам. А возможность помочь его оппонентам у украинской власти как раз есть – начиная от объяснений того, как перед предыдущими выборами в США появилось "дело Манафорта", и завершая обвинениями самого Байдена в причастности к украинской коррупции.

      Вполне возможно, что израильский премьер готов разъяснять своим собеседникам в Киеве важность американской помощи. Неясно только, поймут ли его заинтересованность и сам смысл усилий в украинской столице, и сможет ли высокий гость добиться на этом поприще успеха.

      Автор: Виталий Портников

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Публикации Владимир Путин Война в Сирии Биньямин Нетаньяху Новости Израиля
      Источник: Детали
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