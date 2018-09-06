Визитной карточкой сборной Украины в Лиге наций станет песня "Червона рута": трогательное видео

Знаменитый хит Владимира Ивасюка "Червона рута" стал официальной визитной карточкой сборной Украины в Лиге наций.

Об этом сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

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Теперь эта невероятная по своей энергетике мелодия получит статус футбольного символа Украины и станет визиткой нашей сборной в первом розыгрыше Лиги наций и квалификации к Евро-2020. "Ты у меня единственная..." – единая Украина, единая сборная! Пусть "Червона рута" вдохновляет нашу главную команду на новые победы и свершения! Слава Украине!, – написал президент ФФУ.

Напомним, стартовый матч Лиги наций УЕФА Чехия – Украина состоится 6 сентября в Чехии и начнется в 21.45 по киевскому времени. Уже стало известно, в какой форме сыграют Украина и Чехия.

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