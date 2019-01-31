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      Визиты европейских дипломатов в Крым и Приазовье: кому и для чего это нужно

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      Чтобы убедиться в факте блокады Азовского моря и увидеть ситуацию в регионе в целом воочию, главы МИД европейских стран, Чехии и Дании, посетили Мариуполь. В целом миссия дипломатов в Украине продлится с 27 января по 2 февраля.

      Международных наблюдателей на постоянной основе в Керченский пролив Россия не допустит – такое заявление сделали в российском МИД. И дипломаты со всего мира пытаются достучаться до Кремля.

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      В какой-то степени это имело положительные последствия – за несколько дней до визита дипломатов (главы МИД Чехии Томаша Петршичека и Дании Андреса Самуэльсена совместно с украинским министром Павлом Климкиным) в Мариуполь Россия начала пропускать больше суден в украинские порты в Азове.

      Лавров
      Лавров не считает, что Россия где-то кому-то мешает плавать

      Позиция России. Сергей Лавров, глава МИД, озвучил главный месседж Кремлю: "Свобода прохода суден через Керченский пролив есть, и была всегда". От этого отталкиваются и все российские пропагандистские СМИ. Они также отмечают, что в Азов приедут международные наблюдатели – пусть это и разовая "акция". Владимир Путин разрешил представителям Германии и Франции выполнить такой визит. Предполагаем, в Москве все-таки опасаются европейских санкций, которые вскоре готовятся усилить.

      Маас
      Маас о гарантиях от России слышал, но еще их не видел

      Для чего России на самом деле нужен визит европейцев. Хейко Маас, глава МИД Германии, говорил, что информацию от России о наличии гарантий свободного прохода через Керченский пролив "услышал" и хочет, чтобы такие гарантии действительно были – всегда. А события ноября 2018 года – чтобы никогда не повторились.

      Почему произошла эскалация в Керченском проливе? 25 ноября 2018 года в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. В России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во "временно закрытую акваторию территориального моря РФ", поэтому российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям. РФ захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых позднее вывезли в московский СИЗО. После этого Украина ввела в 10 областях военное положение до 26 декабря. Россия также не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные судна, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Русский визит "разрешенных" европейских политиков уже истолковали по-своему. Мол, мир признает, что Крым российский. К такой манипуляции в РФ прибегают не впервые: так уже говорили, когда на полуостров приехали Турецкие дипломаты, хотя они просто хотели проведать своих сограждан, которые пострадали в пожаре на танкере вблизи Керченского пролива. Андрей Сибига, посол Украины в Турции, по этому поводу выложил пост с объяснением в Twitter.

      В посте дипломат четко указал, что позиция Турции относительно непризнания аннексии Крыма неизменна, а визит ее представителей является "вынужденным шагом, обусловленным срочными гуманитарными обстоятельствами".

      Самуельсен
      Самуэльсен в Мариуполе своими глазами увидел, как живет Приазовский регион

      Как реагирует международное сообщество. Когда в Керчь приедут наблюдатели "по договоренности" с Россией – не известно. Тем временем в Мариуполь на приглашение Украины уже побывали главы МИД Чехии и Дании. Они изучали, в частности, какой вред нанесла блокада украинским портам.

      Я думаю, что ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не хочет увольнять моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС,
      – подчеркнул глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

      А вот США имеют еще более жесткий вариант воздействия на Россию: их госсекретарь, по данным СМИ, может вскоре предложить Украине военную поддержку. О чем именно идет речь – пока не известно, однако россияне и это истолковали по-своему – Василий Небензя, представитель РФ в ООН, обратился к Помпео с такими словами: "А не собираются ли США применить военную силу против суверенного государства под выдуманным предлогом?"

      Что еще известно о визите чиновников ЕС на украинское Приазовье – в материале 24 канала

      На самом деле в США могут собраться – такое предлагает Сенат – запретить вход российских суден в порты. И усилить присутствие НАТО в Черном море – таким образом союзники еще раз покажут, что аннексию Крыма не признают.

      Теги: Новости Украины Новости США Новости Турции Дания Чехия Новости России Аннексия Крыма Новости Мариуполя Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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