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Владимир Спиваковский

Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше

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Человечеству нужны совсем иные знания, чем были раньше
Человечеству нужны совсем иные знания, чем были раньше / Youth Carnival

Обучение должно быть не ускоренное, а… широкоугольное. Как фотокамера с объективом, похожим на расходящуюся трапецию.

Ведь ускоренное обучение, как и скорочтение, не дает никаких преимуществ, кроме кратковременной видимости успеха.

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А широкоугольное – позволяет быстро схватывать разрозненные детали и соединять их в новые смыслы.


Обучение должно быть широкоугольным

Нам же нужны новые смыслы?!

А иначе, зачем все эти реформы? Неужели, чтобы создать то, что уже имеем сейчас, и чем постоянно недовольны?

Почему вот Эмираты пошли на то, чтобы заменить ВВП на "уровень счастья", и даже создали специальное министерство счастья, несмотря на иронию завистников?

Почему вот руду можно обогащать, а человека – нет? И как, кстати, обогатить человека – не только лишь деньгами и архаичными знаниями?

Почему в сказке "Три поросенка" симпатии на стороне того, который построил каменный дом, а не дом из веточек? И, кстати, где этот поросенок взял деньги на каменный дом?.. Почему от него в сказках не требуют декларации?

Именно потому сейчас резко вошли в моду такие веяния, как дополненная реальность..., расширение сознания..., клиповое мышление..., кейсовые технологии..., визия целого и приближение будущего.

Тут уж точно нужны совсем иные знания, чем были раньше.

Даже не знаю, где брать людей, которые в этом разбираются.

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Автор: Владимир Спиваковский
Теги: Публикации Новости политики Образование
Источник: Facebook Владимир Спиваковский
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