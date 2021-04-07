Все больше чиновников декларируют свои сбережения в криптовалюте. В частности нардеп Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов задекларировал 18 тысяч биткойнов.

Это составляет более 1 миллиарда долларов. Такую сумму можно сравнить с траншем от Международного валютного фонда.

К теме Более 46 тысяч биткойнов: кто из госслужащих задекларировал больше всего

Именно Мишалов возглавляет рейтинг чиновников, которые записали в декларации биткойны 2 года подряд. В 2020 году он тоже возглавлял соответствующий список. Заметим, что в 2016 году криптовалюту задекларировали 25 чиновников, а через 4 года – уже 652 политика.

Кстати! За 2020 год в декларациях государственных служащих насчитали 46 351 биткойна – это почти 75 миллиардов гривен.

Согласно информации Опендатабота, наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в:

городских советах;

Министерстве обороны;

Национальной полиции.

Кто еще задекларировал деньги в биткойнах

В течение трех лет народные депутаты Александр и Анатолий Урбанские находятся на самых высоких ступенях в рейтинге госслужащих, которые задекларировали деньги в криптовалюте. Речь идет о 5 328 и 4 256 биткойнах.

Также во второй раз задекларировал почти 3,5 тысячи биткойнов депутат Одесского областного совета Владимир Кривошея.

Среди чиновников, занимающих самые высокие рейтинги, также есть сотрудник Министерства иностранных дел Петр Ленский. Его биткойны задекларированы вместе с женой и составляют более 6,5 тысяч.

Интересно, что в рейтинге отсутствует депутат Одесского облсовета Алексей Бойченко. Хотя еще в 2019 году он задекларировал 5 750 биткойнов.