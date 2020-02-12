Вячеслав Соболев сообщил, что на него и его семью готовят новое покушение: видеообращение
В декабре 2019 года на Вячеслава Соболева совершили покушение. В результате погиб его трехлетний сын. Соболев заявляет, что владеет информацией о подготовке нового покушения на него и его семью.
Депутат Соболев записал соответствующее видеообращение и опубликовал его в фейсбуке.
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У меня есть стопроцентная информация о том, что на меня и мою семью готовят новое покушение. Такая же информация есть у полиции,
– заявил Соболев.
Он добавил, что несмотря на это полиция Киева сняла с него охрану. "С пятницы 7 февраля и до понедельника (10 февраля – 24 канал) вопреки поручению главного следственного управления об обеспечении мер безопасности полиция Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос – случайность?" – сказал Соболев.
По его словам, за последние 2 месяца в расследовании дела нет никаких сдвигов.
Поэтому он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой выделить для него время. Ведь Соболев имеет много информации, которая может помочь расследовать убийство его сына и предотвратить новые преступления. "У меня огромная просьба к вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике 5 минут для меня", – обратился Соболев.
Соболев заявил о новом покушении на него: смотрите видеообращение
Что известно о покушении на депутата Соболева: основное
- Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли Range Rover депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. В машине он находился вместе с женой, сыном и подругой жены. Пуля попала в шею 3-летнего сына депутата. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
- На следующий день полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемыми оказались бывшие бойцы роты "Медведи" Андрей Лаврега и Алексей Семенов. 3 декабря им объявили подозрение.
- За это им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- 4 декабря Шевченковский райсуд Киева взял обоих подозреваемых под стражу на два месяца без права внесения залога. По версии следствия, именно подозреваемый Лаврега совершил смертельный выстрел.
- 25 января в закрытом режиме суд избрал меру пресечения по делу убийства сына Вячеслава Соболева. Согласно решению суда подозреваемых оставили под стражей.