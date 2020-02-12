Вячеслав Соболев сообщил, что на него и его семью готовят новое покушение: видеообращение

В декабре 2019 года на Вячеслава Соболева совершили покушение. В результате погиб его трехлетний сын. Соболев заявляет, что владеет информацией о подготовке нового покушения на него и его семью.

Депутат Соболев записал соответствующее видеообращение и опубликовал его в фейсбуке.

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У меня есть стопроцентная информация о том, что на меня и мою семью готовят новое покушение. Такая же информация есть у полиции,

– заявил Соболев.

Он добавил, что несмотря на это полиция Киева сняла с него охрану. "С пятницы 7 февраля и до понедельника (10 февраля – 24 канал) вопреки поручению главного следственного управления об обеспечении мер безопасности полиция Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос – случайность?" – сказал Соболев.

По его словам, за последние 2 месяца в расследовании дела нет никаких сдвигов.

Поэтому он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой выделить для него время. Ведь Соболев имеет много информации, которая может помочь расследовать убийство его сына и предотвратить новые преступления. "У меня огромная просьба к вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике 5 минут для меня", – обратился Соболев.

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