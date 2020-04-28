Вятрович заявил, что не помнит детали финансирования форума по Голодомору, – ГБР

В Государственном бюро расследований (ГБР) обнародовали некоторые детали допроса нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича.

По словам исполняющего обязанности главы управления по организации досудебных расследований Главного следственного управления ГБР Николая Арманова, Вятрович во время допроса заявил, что не помнит подробности финансирования форума памяти жертв Голодомора, передает РБК-Украина.

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В то же время следователь отметил, что политик не отказался от дачи показаний, но заявил, что не помнит финансового аспекта вышеупомянутого мероприятия.

Арманов добавил, что нардепа допрашивали как бывшего главу Института национальной памяти. Касается это дело использования бюджетных средств на фуршет по случаю 85-й годовщины Голодомора.

Сам Вятрович заявил, что во время допроса он проинформировал следователя, для чего и как происходила организация Международного форума памяти жертв Голодомора,

По убеждению нардепа, этой информации будет достаточно, чтобы закрыть дело и не тратить "ни его времени, ни денег и времени ГБР".

К слову, Вятровича поддерживают:

общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора – геноцида 1932–33 гг.;

всеукраинская правозащитная организация "Мемориал" имени Василия Стуса;

Всемирный конгресс украинцев.

Их представители направили в ГБР открытое обращение. В документе они призывают бюро "не стать инструментом в политических заказах антиукраинских сил". Также активисты утверждают, что в Украине память жертв Голодомора с привлечением государственных денег стала возможна только после победы Революции Достоинства.

Обращение подписали:

академик Игорь Юхновский;

дипломат Владимир Василенко;

режиссер и экс-министр культуры Василий Вовкун;

архиерей ПЦУ Евстратий (Зоря);

писательница Оксана Забужко и другие.

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