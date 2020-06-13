Житомирянин Велеслав Постернак создает уникальные музыкальные инструменты прямо на собственном дворе. Сейчас в коллекции мастера почти 200 различных образцов – от бубнов, которые использовали еще тысячу лет назад, до современных барабанов.

Как выяснили журналисты 24 канала, еще несколько лет назад Велеслав работал школьным учителем английского языка. Потом была работа кузнецом. И уже после этого мужчина понял, что его призвание – создание музыкальных инструментов.

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Он признался, что смастерить музыкальный инструмент из металла или кожи – это самая легкая часть работы. Далее несколько недель идут настройки.

"Неделя только настроек ежедневных. Несколько раз инструмент проходит термообработку для того, чтобы стабилизировать звук, чтобы он не растраивался больше, и настройка была постоянной", – рассказал Велеслав Постернак.



Велеслав Постернак / Скриншот из видео

Бубны, которые использовались еще тысячу лет назад, звуковые чаши, варганы и металлические барабаны Велеслав изготавливает на своем дворе в двух мастерских вместе с друзьями.

Часть инструментов продают, другие – оставляют себе. И на них же каждую неделю устраивают и импровизированные концерты под открытым небом.



Житомирянин изготавливает музыкальные инструменты в мастерской во дворе / Скриншот из видео

Друг мастера Святослав отметил, что нужно больше развивать свою духовность, быть ближе к музыке. "Я бы сказал, что это некий уход от обыденности этой всякой, такая себе медитация", – пояснил он.

Велелеслав отметил: для того, чтобы сыграть на его инструментах, не требуется специальное музыкальное образование. Достаточно лишь чувствовать ритм и начинать творить.

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