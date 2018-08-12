"ВКонтакте" выдаёт следствию личные данные пользователей: доказательства обвиняемой россиянки

Жительница российского Барнаула Мария Мотузная, которую на родине судят по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за мемов в социальной сети "Вконтакте", показала, какую информацию соцсеть предоставляет следствию.

Соответствующую информацию Мотузная опубликовала в Twitter, где она называет себя Frolova.

По данным обвиняемой россиянки, только 40 листов составляют IP-адреса, с которых она заходила на свою страницу в "ВКонтакте".

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Социальная сеть также предоставила следствию информацию об изменениях паролей Мотузной, все имена, которыми она называла свою страницу, историю блокировок аккаунта и причины этих блокировок, привязку и изменение номеров телефонов, истории и даже тексты обращений в сервис поддержки "ВКонтакте" и другие.

"Новая газета" сообщает, что 8 мая 2018 года в дом Мотузной пришли с обысками. Её обвиняют по двум статьям: "возбуждение ненависти либо вражды" и "оскорбление чувств верующих", за что девушке грозит до 6 лет заключения. Причиной таких обвинений стали мемы странице Мотузной в "ВКонтакте" и картинки, сохраненные на ее компьютере.