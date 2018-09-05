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Тыквенная каша с рисом в мультиварке: рецепт приготовления

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Рецепт тыквенной каши в мультиварке – рецепт приготовления каши из тыквы
Рецепт тыквенной каши в мультиварке – рецепт приготовления каши из тыквы / unsplash

Осень – это безусловно пора вкусных овощей и фруктов, а еще сезон тыкв. Самое простое, что можно приготовить – это супы и каши. Их главное преимущество в простоте приготовления и доступности продуктов. Как приготовить кашу из тыквы и рисом в мультиварке – далее в материале.

Рецептов приготовления тыквенной каши множество, но процесс приготовления в мультиварке с добавлением риса, по праву, можно называть самым легким.

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Рецепт тыквенной каши в мультиварке

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Рецепт каши из тыквы и риса в мультиварке

Ингредиенты:
- тыква 500 г;
- рис 150 г;
- молоко 300 мл;
- вода 150 мл;
- сливочное масло-70 г;
- сахар 150 г;
- 1 щепотка соли.

Рецепт приготовления тыквенной каши в мультиварке:

1. Помойте и очистите тыкву от кожуры, нарежьте кубиками и выложите в чашу мультиварки.

2. Залейте чашу мультиварки водой, добавьте сливочное масло и накройте крышкой. Выставьте режим "Выпечка" на 25 минут. По желанию тыкву можно перебить в блендере до однородной консистенции, или оставить в кубиках.

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3. Промойте рис в холодной воде. Добавьте рис в чашу с готовой тыквой, а также сахар и соль. Залейте все молоком, перемешайте и выставьте режим "Молочная каша" на 30-50 минут. Ориентируйтесь на готовность риса.

4. Чтобы сделать вкус более насыщенным, можно добавить в кашу корицу или мускатный орех.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Food and Drinks
Источник: Сosmo
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