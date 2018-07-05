Вкусно и быстро: как сделать сэндвич с баклажаном и сыром
Сытный сандвич – отличный вариант для завтрака или перекуса в дальней поездке или на работе.
Читайте дальше рецепт сандвичей с баклажаном и сыром, который пригодится для таких случаев.
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Ингредиенты
Булочки для сандвичей
Моцарелла – 200 гр
Анчоусы – 60 гр
Помидор – 1 шт
Небольшой баклажан – 1 шт
Сухой орегано – четверть чайной ложки
Оливковое масло – 3 столовые ложки
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Рецепт приготовления сандвичей с баклажаном и сыром
Возьмите булочки и разрежьте их пополам, помидор порежьте дольками, а морковь кружочками. Сыр нарежьте тонкими ломтиками.
Разогрейте духовку до температуры 230 градусов. На противень постелите фольгу или пергаментную бумагу. Немного сбрызните бумагу маслом. Далее выложите на противень баклажаны и помидоры. Затем посыпьте овощи орегано, солью и перцем. Поставьте в духовку на полчаса. В процессе приготовления один раз переверните овощи.
Когда баклажаны и помидоры будут готовы, достаньте их из духовки и дайте остыть.
Легонько сбрызните половинки булочек оливковым маслом и положите по ломтику помидора на каждую половинку булки. Посолите и поперчите. Затем сыр и анчоусы, а затем баклажан и накройте второй половинкой булки. Один бутерброд готов. Таким образом сделайте бутерброды, пока не используете все заготовленные продукты.
Как приготовить сэндвич с баклажанами/ ijuls.com