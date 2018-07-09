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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Вкусное куриное филе с лимоном и тимьяном: рецепт блюда

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Рецепт куриного филе с лимоном и тимьяном
Рецепт куриного филе с лимоном и тимьяном / Depositphotos

Куриное филе – один из мясных продуктов, которые чаще всего используют украинские хозяйки. Чтобы разнообразить вкус привычного продукта, кулинарные блогеры советуют замариновать мясо с лимоном и душистым тимьяном.

По словам украинских блоггеров, запеченное куриное филе – идеальное блюдо для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Кроме этого, мясо можно подавать на праздничный стол, так как его вкус будет несколько отличаться от привычного, что непременно оценят гости, а рецепт блюда достаточно прост.

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Как приготовить куриное филе с лимоном и специями

Ингредиенты: 600 г куриного филе, лимон, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. свежего тимьяна, соль, молотый перец.

Начните приготовления блюда с маринада. Для этого выжмите сок из 1 лимона (нужно 3 столовые ложки). К лимону добавьте измельченный чеснок и тимьян. Смесь посолите и поперчите.

Куриное филе помойте в холодной воде. Мясо поместите в форму, в которой будете его запекать. Маринад вылейте на филе и хорошо его намочите в лимонной смеси. Оставьте мариноваться мясо на 10 – 15 минут.

Выпекайте курицу в течение 30 минут при температуре 180 градусов. При этом не выливайте маринад, а запекайте блюдо с жидкостью. Так куриное филе будет более сочным и ароматным.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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