Вкусные булочки с клубникой: простой рецепт выпечки

Вкусное дрожжевое тесто с ягодной начинкой или сыром – многим этот вкус напоминает детство, ведь именно тогда бабушки любили баловать маленьких внуков булочками со сладкими начинками. Одной из ягод, которую добавляли в сдобную выпечку, была душистая клубника.

Часто молодые хозяйки отказываются от выпечки, поскольку боятся, что сделать тесто им не под силу. 24 канал предлагает испробовать рецепт, который, по словам пользователей сети, удается всегда.

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Как приготовить булочки с клубникой:

Ингредиенты: 200 мл теплого молока, 50 г сливочного масла или маргарина, 3 ст.л. сахара, 1 яйцо, 1 ч.л. сухих дрожжей, 10 г ванильного сахара, 1 ст. ложка масла, 1/4 ч. ложки соли, 3 стакана муки (просеянной), клубника.

На плите подогрейте кипяченое молоко, чтобы оно было теплым. В нем растворите сухие дрожжи, чайную ложку сахара и столовую ложку муки. Полученную опару поставьте в теплое место на 15 минут. Тесто должно немного увеличиться в объеме, а на его поверхности образоваться маленькие пузырьки.



Опара

В миске разотрите масло или маргарин с солью, сахаром, яйцом и маслом. К полученной смеси можно добавить ванильный сахар. Ингредиенты добавьте к опаре и тщательно перемешайте. В тесто постепенно введите просеянную муку, замешивая его руками до однородной массы.

Поставьте дрожжевое тесто на 1 – 1,5 часа в теплое место, накрыв его полотенцем или марлей. По традициям, не стоит возле теста кричать, резко заглядывать в миски, потому что от этого оно может не быть рыхлым в выпечке.

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Тесто поделить на 8 шариков. Помытую клубнику измельчите на 2 – 4 части (зависит от размера ягоды). В тесте руками сделайте впадину, в которую поместите начинку с щепоткой сахара. Прикройте ягоды тестом, чтобы они не виднелись. Выпекайте булочки на смазанном маслом противне или пергаменте для выпечки при 180 градусов в течение 25 – 30 минут.