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Вкусные кексы с земляникой: простой рецепт летней выпечки

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Ароматные кексы с земляникой рецепт
Ароматные кексы с земляникой рецепт / chef.net.ua

Душистая выпечка – именно то, что любят есть украинцы. А если к ароматным кексам добавить еще и сезонную ягоду – землянику – блюдо приобретет совсем другой вкус.

Многие украинские хозяйки задумываются, чем угостить своих родных. Экзотические блюда и сложные рецепты часто не удаются, поэтому кулинарные блогеры советуют разбавить ежедневную пищу вкусными кексами с ягодами, в частности, земляникой. Рецепт – невероятно прост для приготовления, а блюдо обязательно понравится всем.

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Кексы с земляникой: как приготовить блюдо (рецепт)

Ингредиенты: яйца – 2 шт., сахар – 150 г, сливочное масло – 100 г, йогурт – 300 г, мука – 300 г, порошок для печенья (разрыхлитель для теста) – 2 ч.л., цедра 1 лимона, земляника – 4 ст. л., соль.

Как приготовить кексы с земляникой:

В сосуде взбивайте сливочное масло комнатной температуры. К нему поочередно добавьте яйца, не прекращая взбивать смесь. К полученной массе добавьте йогурт и продолжайте взбивать еще несколько минут. Жидкость должна быть однородной.

Просеянную муку, перемешанное с 2 чайными ложками порошка для печенья, добавьте к полученной массе. Все тщательно перемешайте. В готовое тесто добавьте тертую цедру лимона.

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Сухую и чистую ягоду измельчите и посыпьте мукой. В специальные формы влейте часть теста. Поставьте землянику в середину формы и залейте ее тестом. Формы должны быть заполнены на 2/3.

Выпекайте кексы при 170 градусах в течение 25 – 30 минут. Декорировать выпечку можно земляникой или мятой.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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