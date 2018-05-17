Вкусные продукты, которые помогут снизить давление

Гипертензия – очень распространенное заболевание среди современных людей. А снизить артериальное давление поможет несколько питательных продуктов.

Одним из таких продуктов являются бананы. Калий в составе бананов помогает снизить влияние натрия в организме, соответственно – кровяное давление снизится, передает "Страна здоровья".

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Лимон делает кровеносные сосуды более эластичными, а вещества в сельдерее расслабляют мышцы сердца и помогают улучшить приток крови к телу, что и помогает снизить давление.

Мед расслабляет кровеносные сосуды и также хорошо снижает кровяное давление. Стоит потреблять две чайные ложки меда со стаканом теплой воды ежедневно утром натощак.

В семенах арбуза содержится ценный элемент cucurbocitrina, который помогает расширить вены, улучшить функцию почек и снизить давление. Специалисты народной медицины рекомендуют смешивать растертые семена арбуза с маком и принимать чайную ложку натощак.